https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-maci-sonrasi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085127215.html
Türkiye - Portekiz maçı sonrası Montella’dan Arda Güler açıklaması
Türkiye - Portekiz maçı sonrası Montella’dan Arda Güler açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T21:27+0300
2024-06-22T21:27+0300
2024-06-22T21:53+0300
spor
türkiye
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arda güler
futbol
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Maç sonrası açıklamaya yapan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım." ifadesini kullandı. Montella ayrıca, "Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole yakındık" diye de konuştu. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.Golleri kim attı? Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşaması sonucunda topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 2'ye çıktı.Portekiz 56. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, futbol, avrupa futbol şampiyonası
türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, futbol, avrupa futbol şampiyonası
Türkiye - Portekiz maçı sonrası Montella’dan Arda Güler açıklaması
21:27 22.06.2024 (güncellendi: 21:53 22.06.2024)
Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Maç sonrası açıklamaya yapan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım." ifadesini kullandı.
Montella ayrıca, "Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole yakındık" diye de konuştu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.
Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşaması sonucunda topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 2'ye çıktı.
Portekiz 56. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.