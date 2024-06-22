https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-maci-sonrasi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085127215.html

Türkiye - Portekiz maçı sonrası Montella’dan Arda Güler açıklaması

Türkiye - Portekiz maçı sonrası Montella’dan Arda Güler açıklaması

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T21:27+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

arda güler

futbol

avrupa futbol şampiyonası

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Maç sonrası açıklamaya yapan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım." ifadesini kullandı. Montella ayrıca, "Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole yakındık" diye de konuştu. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.Golleri kim attı? Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşaması sonucunda topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 2'ye çıktı.Portekiz 56. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, futbol, avrupa futbol şampiyonası