https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akademik-sosyal-guvenlik-platformu-kuruldu-ikinci-toplantida-emekli-ayligi-hesaplamasi-gorusulecek-1085131111.html

Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu: İkinci toplantıda emekli aylığı hesaplaması görüşülecek

Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu: İkinci toplantıda emekli aylığı hesaplaması görüşülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye Emekliler Derneği'nin desteğiyle, Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu. Platformdan yapılan yazılı açıklamada platformun eylül ayında yapılacak... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T10:53+0300

2024-06-23T10:53+0300

2024-06-23T10:53+0300

emekli maaşı

emekli

emekli ikramiyesi

platform

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Akademik Sosyal Güvenlik Platformu'ndan (ASGP) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk toplantısını 9-10 Mayıs'ta Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) ev sahipliğinde yapan platformun başkanlığına Prof. Dr. Ali Nazım Sözer seçildi."Sosyal sigortalar hukukunda durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik temenniler" başlıklı ilk toplantıda, sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ile yaşlılık aylıklarında sigorta matematiğine uymayan uygulamaların da aralarında olduğu konular görüşüldü.Prof. Dr. Sözer, platformun farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kurulduğunu belirterek, "Parçalı düzenlemeler ve tedbirler yerine, bütün sosyal tarafların katılımı ile sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için akademik çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de sosyal güvenlik alanındaki akademik çalışmaların önemine değinerek, sosyal güvenlik sisteminin korunması ve geliştirilmesi için Sosyal Güvenlik Akademik Platformu'nun kurulmasından memnuniyet duyduğunu ve platformu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.Akademik Sosyal Güvenlik Platformu, ikinci toplantısını eylül ayında yapacak. Toplantıda, emekli aylığı hesaplanması değerlendirilecek ve sorunların çözümüne ilişkin bilimsel sunumlar yapılacak.

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