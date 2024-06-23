https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akademik-sosyal-guvenlik-platformu-kuruldu-ikinci-toplantida-emekli-ayligi-hesaplamasi-gorusulecek-1085131111.html
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu: İkinci toplantıda emekli aylığı hesaplaması görüşülecek
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu: İkinci toplantıda emekli aylığı hesaplaması görüşülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Emekliler Derneği'nin desteğiyle, Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu. Platformdan yapılan yazılı açıklamada platformun eylül ayında yapılacak... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T10:53+0300
2024-06-23T10:53+0300
2024-06-23T10:53+0300
emekli maaşı
emekli
emekli ikramiyesi
platform
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069228710_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_96c2c885d105fa6d4fb390d4ceb41e23.jpg
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu'ndan (ASGP) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk toplantısını 9-10 Mayıs'ta Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) ev sahipliğinde yapan platformun başkanlığına Prof. Dr. Ali Nazım Sözer seçildi."Sosyal sigortalar hukukunda durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik temenniler" başlıklı ilk toplantıda, sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ile yaşlılık aylıklarında sigorta matematiğine uymayan uygulamaların da aralarında olduğu konular görüşüldü.Prof. Dr. Sözer, platformun farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kurulduğunu belirterek, "Parçalı düzenlemeler ve tedbirler yerine, bütün sosyal tarafların katılımı ile sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için akademik çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de sosyal güvenlik alanındaki akademik çalışmaların önemine değinerek, sosyal güvenlik sisteminin korunması ve geliştirilmesi için Sosyal Güvenlik Akademik Platformu'nun kurulmasından memnuniyet duyduğunu ve platformu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.Akademik Sosyal Güvenlik Platformu, ikinci toplantısını eylül ayında yapacak. Toplantıda, emekli aylığı hesaplanması değerlendirilecek ve sorunların çözümüne ilişkin bilimsel sunumlar yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-2-metro-istasyonu-ile-funikuler-hatti-kapatildi-1085131001.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069228710_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_244ab0db432992105b84a981622db13f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli maaşına zam olacak mı, emekli maaşına ne kadar zam olacak, emekli maaş
emekli maaşına zam olacak mı, emekli maaşına ne kadar zam olacak, emekli maaş
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu: İkinci toplantıda emekli aylığı hesaplaması görüşülecek
Türkiye Emekliler Derneği'nin desteğiyle, Akademik Sosyal Güvenlik Platformu kuruldu. Platformdan yapılan yazılı açıklamada platformun eylül ayında yapılacak ikinci toplantısında emekli aylığı hesaplanması değerlendirilecek
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu'ndan (ASGP) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk toplantısını 9-10 Mayıs'ta Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) ev sahipliğinde yapan platformun başkanlığına Prof. Dr. Ali Nazım Sözer seçildi.
"Sosyal sigortalar hukukunda durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik temenniler" başlıklı ilk toplantıda, sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ile yaşlılık aylıklarında sigorta matematiğine uymayan uygulamaların da aralarında olduğu konular görüşüldü.
Prof. Dr. Sözer, platformun farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kurulduğunu belirterek, "Parçalı düzenlemeler ve tedbirler yerine, bütün sosyal tarafların katılımı ile sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için akademik çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de sosyal güvenlik alanındaki akademik çalışmaların önemine değinerek, sosyal güvenlik sisteminin korunması ve geliştirilmesi için Sosyal Güvenlik Akademik Platformu'nun kurulmasından memnuniyet duyduğunu ve platformu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Akademik Sosyal Güvenlik Platformu, ikinci toplantısını eylül ayında yapacak. Toplantıda, emekli aylığı hesaplanması değerlendirilecek ve sorunların çözümüne ilişkin bilimsel sunumlar yapılacak.