https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/50-centin-hesabi-kripto-para-dolandiricilarinin-hedefi-oldu-1085143579.html
50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu
50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi 50 centin Instagram hesabı kripto hacklerlar tarafından hacklendi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T19:40+0300
2024-06-23T19:40+0300
2024-06-23T19:40+0300
dünya
50 cent
rap
rap müzik
kripto
kripto para
kripto para madenciliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103242/03/1032420341_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_6f5189f9f64cb5478c9c995bc9e32cdd.jpg
Cuma günü ünlü rapçi 50 Cent ve milyonlarca sosyal medya takipçisi kripto dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, 50 Cent’in X (eski Twitter) hesabını ve web sitesini ele geçirerek, GUNIT isimli kripto para birimini tanıttı.Dolandırıcılar, 50 Cent’in 12 milyon takipçisine ulaştı. Ünlü rapçi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, X hesabının ve web sitesinin hacklendiğini duyurdu ve GUNIT ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.Dolandırıcıların ne kadar kazandığı belirsizken, 50 Cent önce “Bunu kim yaptıysa 30 dakikada 300 milyon dolar kazandı” diye yazdı, ancak daha sonra miktarı 3 milyon dolar olarak düzeltti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/yilin-en-cok-izlenen-yerli-dizileri-belli-oldu--1085136177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103242/03/1032420341_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_b213131437154512da40210d54df29c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
50 cent, rap, rap müzik, kripto, kripto para, kripto para madenciliği
50 cent, rap, rap müzik, kripto, kripto para, kripto para madenciliği
50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu
Ünlü rapçi 50 centin Instagram hesabı kripto hacklerlar tarafından hacklendi.
Cuma günü ünlü rapçi 50 Cent ve milyonlarca sosyal medya takipçisi kripto dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, 50 Cent’in X (eski Twitter) hesabını ve web sitesini ele geçirerek, GUNIT isimli kripto para birimini tanıttı.
Dolandırıcılar, 50 Cent’in 12 milyon takipçisine ulaştı. Ünlü rapçi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, X hesabının ve web sitesinin hacklendiğini duyurdu ve GUNIT ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.
Dolandırıcıların ne kadar kazandığı belirsizken, 50 Cent önce “Bunu kim yaptıysa 30 dakikada 300 milyon dolar kazandı” diye yazdı, ancak daha sonra miktarı 3 milyon dolar olarak düzeltti.