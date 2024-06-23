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4 dk
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2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
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8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
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2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
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09:16
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EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
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11:00
6 dk
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/50-centin-hesabi-kripto-para-dolandiricilarinin-hedefi-oldu-1085143579.html
50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu
50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi 50 centin Instagram hesabı kripto hacklerlar tarafından hacklendi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T19:40+0300
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50 cent
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Cuma günü ünlü rapçi 50 Cent ve milyonlarca sosyal medya takipçisi kripto dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, 50 Cent’in X (eski Twitter) hesabını ve web sitesini ele geçirerek, GUNIT isimli kripto para birimini tanıttı.Dolandırıcılar, 50 Cent’in 12 milyon takipçisine ulaştı. Ünlü rapçi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, X hesabının ve web sitesinin hacklendiğini duyurdu ve GUNIT ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.Dolandırıcıların ne kadar kazandığı belirsizken, 50 Cent önce “Bunu kim yaptıysa 30 dakikada 300 milyon dolar kazandı” diye yazdı, ancak daha sonra miktarı 3 milyon dolar olarak düzeltti.
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50 cent, rap, rap müzik, kripto, kripto para, kripto para madenciliği
50 cent, rap, rap müzik, kripto, kripto para, kripto para madenciliği

50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu

19:40 23.06.2024
© AFP 2023 / VALERY HACHE 50 Cent
50 Cent - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / VALERY HACHE
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Ünlü rapçi 50 centin Instagram hesabı kripto hacklerlar tarafından hacklendi.
Cuma günü ünlü rapçi 50 Cent ve milyonlarca sosyal medya takipçisi kripto dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, 50 Cent’in X (eski Twitter) hesabını ve web sitesini ele geçirerek, GUNIT isimli kripto para birimini tanıttı.
Dolandırıcılar, 50 Cent’in 12 milyon takipçisine ulaştı. Ünlü rapçi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, X hesabının ve web sitesinin hacklendiğini duyurdu ve GUNIT ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.
Dolandırıcıların ne kadar kazandığı belirsizken, 50 Cent önce “Bunu kim yaptıysa 30 dakikada 300 milyon dolar kazandı” diye yazdı, ancak daha sonra miktarı 3 milyon dolar olarak düzeltti.
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