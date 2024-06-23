https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/50-centin-hesabi-kripto-para-dolandiricilarinin-hedefi-oldu-1085143579.html

50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu

50 Cent'in hesabı kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi 50 centin Instagram hesabı kripto hacklerlar tarafından hacklendi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T19:40+0300

2024-06-23T19:40+0300

2024-06-23T19:40+0300

dünya

50 cent

rap

rap müzik

kripto

kripto para

kripto para madenciliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103242/03/1032420341_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_6f5189f9f64cb5478c9c995bc9e32cdd.jpg

Cuma günü ünlü rapçi 50 Cent ve milyonlarca sosyal medya takipçisi kripto dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, 50 Cent’in X (eski Twitter) hesabını ve web sitesini ele geçirerek, GUNIT isimli kripto para birimini tanıttı.Dolandırıcılar, 50 Cent’in 12 milyon takipçisine ulaştı. Ünlü rapçi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, X hesabının ve web sitesinin hacklendiğini duyurdu ve GUNIT ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.Dolandırıcıların ne kadar kazandığı belirsizken, 50 Cent önce “Bunu kim yaptıysa 30 dakikada 300 milyon dolar kazandı” diye yazdı, ancak daha sonra miktarı 3 milyon dolar olarak düzeltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/yilin-en-cok-izlenen-yerli-dizileri-belli-oldu--1085136177.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

50 cent, rap, rap müzik, kripto, kripto para, kripto para madenciliği