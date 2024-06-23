https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/4-yil-once-islenen-faili-mechul-cinayet-yuz-giydirme-islemiyle-aydinlatildi-1085146439.html

4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet 'yüz giydirme' işlemiyle aydınlatıldı

4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet 'yüz giydirme' işlemiyle aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce ateşli silahla öldürülmüş bulunan kişinin kimliğinin "yüz giydirme" işlemi sonrası tespit edilmesinin ardından... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T22:06+0300

2024-06-23T22:06+0300

2024-06-23T22:06+0300

bursa

cinayet

yüz

jandarma

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Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aydınlattı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Elmaçukuru Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde 4 Ekim 2020'de bir kişinin ateşli silahla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen uzmanlık raporunda, cesedin 40-66 yaşlarında, 1,66-1,77 metre boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.Bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait "yüz giydirme" işlemi yapan ekipler, maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce bu kişilerin yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G'ye ait olduğu tespit edildi.JASAT ekiplerinin detaylı araştırma ve çalışmaları sonucu, katil zanlısının 59 yaşındaki Z.Y. olduğu anlaşıldı. Zanlı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.Z.Y'nin, borç meselesi nedeniyle E.G'yi Elmaçukuru Mahallesi Horhor mevkisinde ona ait silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini aracıyla Çayırlarboğazı'na götürüp ormanlık alana gömdüğünü, bu kişinin cep telefonunu ve cinayeti işlediği silahı denize attığını itiraf ettiği belirtildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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bursa

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bursa, cinayet, yüz, jandarma