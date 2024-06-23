https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/4-yil-once-islenen-faili-mechul-cinayet-yuz-giydirme-islemiyle-aydinlatildi-1085146439.html
4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet 'yüz giydirme' işlemiyle aydınlatıldı
4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet 'yüz giydirme' işlemiyle aydınlatıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce ateşli silahla öldürülmüş bulunan kişinin kimliğinin "yüz giydirme" işlemi sonrası tespit edilmesinin ardından... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T22:06+0300
2024-06-23T22:06+0300
2024-06-23T22:06+0300
bursa
cinayet
yüz
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085146534_0:55:685:440_1920x0_80_0_0_17c009ae9a21e43afa99eec6fc38d817.jpg
Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aydınlattı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Elmaçukuru Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde 4 Ekim 2020'de bir kişinin ateşli silahla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen uzmanlık raporunda, cesedin 40-66 yaşlarında, 1,66-1,77 metre boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.Bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait "yüz giydirme" işlemi yapan ekipler, maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce bu kişilerin yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G'ye ait olduğu tespit edildi.JASAT ekiplerinin detaylı araştırma ve çalışmaları sonucu, katil zanlısının 59 yaşındaki Z.Y. olduğu anlaşıldı. Zanlı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.Z.Y'nin, borç meselesi nedeniyle E.G'yi Elmaçukuru Mahallesi Horhor mevkisinde ona ait silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini aracıyla Çayırlarboğazı'na götürüp ormanlık alana gömdüğünü, bu kişinin cep telefonunu ve cinayeti işlediği silahı denize attığını itiraf ettiği belirtildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/moloz-kavgasi-cinayetle-bitti-apartman-sakini-yoneticiyi-oldurdu-1085078064.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085146534_13:0:670:493_1920x0_80_0_0_23697cede8e4443fef1838abba0f5ae7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, cinayet, yüz, jandarma
bursa, cinayet, yüz, jandarma
4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet 'yüz giydirme' işlemiyle aydınlatıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce ateşli silahla öldürülmüş bulunan kişinin kimliğinin "yüz giydirme" işlemi sonrası tespit edilmesinin ardından jandarma ekiplerince yakalanan katil zanlısı, tutuklandı.
Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aydınlattı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Elmaçukuru Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde 4 Ekim 2020'de bir kişinin ateşli silahla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.
İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen uzmanlık raporunda, cesedin 40-66 yaşlarında, 1,66-1,77 metre boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait "yüz giydirme" işlemi yapan ekipler, maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce bu kişilerin yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G'ye ait olduğu tespit edildi.
JASAT ekiplerinin detaylı araştırma ve çalışmaları sonucu, katil zanlısının 59 yaşındaki Z.Y. olduğu anlaşıldı. Zanlı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Z.Y'nin, borç meselesi nedeniyle E.G'yi Elmaçukuru Mahallesi Horhor mevkisinde ona ait silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini aracıyla Çayırlarboğazı'na götürüp ormanlık alana gömdüğünü, bu kişinin cep telefonunu ve cinayeti işlediği silahı denize attığını itiraf ettiği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.