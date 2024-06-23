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Araştırmacı yazar Erkut Özal: 'İnsan aslında homo fictus. Hikaye anlatmak genlerimizde var'

Araştırmacı yazar Erkut Özal: 'İnsan aslında homo fictus. Hikaye anlatmak genlerimizde var'

Sputnik Türkiye

Araştırmacı Erkut Özal, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T17:05+0300

2024-06-23T17:05+0300

2024-06-24T12:22+0300

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm

Hikaye anlatmanın insanın genlerinde yer aldığını belirten Erkut Özal, şunları kaydetti:Dijitalleşmenin hikaye kavramına da yeni nitelikler kazandırdığını vurgulayan Özal, anlatıcının ve dinleyicinin ciddi bir dönüşüm yaşadığını ifade etti:“Dijitalleşme, her şeyi etkilediği gibi hikâye anlatıcılığı kavramına da yepyeni nitelikler kazandırdı. Artık interaktif mecralarda, hikâyeleri tek bir anlatıcının tekelinden çıkararak çoğul bir şekilde yaratıyoruz. Aynı anda hem anlatan hem de dinleyeniz. Eskiden dilden dile ve nesiller üzerinden aktarılan hikâyeleri günümüzde kişisel profillerimizden ve anlık olarak yayabiliyoruz. Web ortamında bilgilerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, tutum ve davranışlarımızı üreten ve ürettikçe tüketen yepyeni bir kimliğe sahibiz. İletişim, algılama ve anlamlandırma becerilerimiz teknolojiyle bütünleşmişti. Sözün özü, hikâyeler üretmeye ve tüketmeye eskisinden çok daha yatkınız. Anlatan ve dinleyen olarak dijital bir dönüşüm yaşadığımız bu noktada, hikâye anlatıcılığının pazarlamanın ve reklamcılığın ilgisini çekmesi de kaçınılmaz oluyor. Firmalar/Markalar, anbean yaşanan güncel gelişmeleri göz önüne alarak üretüketici (prosumer) adıyla kavramlaştırılan yeni tüketiciye yönelik stratejiler geliştirmek ve değişen pazarlama eğilimlerini kendi faaliyetlerine uygulamak için dijital hikâye anlatıcılığının tüm olanaklarından yararlanıyor.”

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2024

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