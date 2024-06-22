https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/zambiyada-filler-abdli-turisti-ezerek-oldurdu-1085107374.html
Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü
Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü
Sputnik Türkiye
- Zambiya'da bir ulusal parkta safari yaparken fil saldırısına uğrayan ABD vatandaşı turist hayatını kaybetti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T01:04+0300
2024-06-22T01:04+0300
2024-06-22T01:10+0300
yaşam
zambiya
fil
fil
abd
abd
turist
yabancı turist
livington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052958841_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_55efa71d6d3ca438d7762a14a02a001d.jpg
Zambiya'da fil saldırısına uğrayan ABD'li turist yaşamını yitirdi.Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Livington şehri civarında bulunan Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı.Maramba Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince yaşamını yitirdi.Botsvana, Zambiya ve Zimbabve sınırlarında yer alan bölge, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.Bu bölgede yollarda sık sık rastlanan fil sürülerini tehdit altında hissettirmemek için araçla belli bir mesafenin korunması hayati önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arastirma-afrika-filleri-birbirlerine-ozel-sesler-cikararak-sesleniyor-1084706667.html
zambiya
abd
livington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052958841_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_ddf189178679609b11b9e93bae81f87b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zambiya, fil, fil, abd, abd, turist, yabancı turist, livington
zambiya, fil, fil, abd, abd, turist, yabancı turist, livington
Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü
01:04 22.06.2024 (güncellendi: 01:10 22.06.2024)
- Zambiya'da bir ulusal parkta safari yaparken fil saldırısına uğrayan ABD vatandaşı turist hayatını kaybetti.
Zambiya'da fil saldırısına uğrayan ABD'li turist yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Livington şehri civarında bulunan Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı.
Maramba Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince yaşamını yitirdi.
Botsvana, Zambiya ve Zimbabve sınırlarında yer alan bölge, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
Bu bölgede yollarda sık sık rastlanan fil sürülerini tehdit altında hissettirmemek için araçla belli bir mesafenin korunması hayati önem taşıyor.