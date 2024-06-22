https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/zambiyada-filler-abdli-turisti-ezerek-oldurdu-1085107374.html

Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü

Zambiya'da filler, ABD'li turisti ezerek öldürdü

Sputnik Türkiye

- Zambiya'da bir ulusal parkta safari yaparken fil saldırısına uğrayan ABD vatandaşı turist hayatını kaybetti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T01:04+0300

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fil

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yabancı turist

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Zambiya'da fil saldırısına uğrayan ABD'li turist yaşamını yitirdi.Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Livington şehri civarında bulunan Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı.Maramba Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince yaşamını yitirdi.Botsvana, Zambiya ve Zimbabve sınırlarında yer alan bölge, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.Bu bölgede yollarda sık sık rastlanan fil sürülerini tehdit altında hissettirmemek için araçla belli bir mesafenin korunması hayati önem taşıyor.

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zambiya, fil, fil, abd, abd, turist, yabancı turist, livington