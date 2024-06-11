https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arastirma-afrika-filleri-birbirlerine-ozel-sesler-cikararak-sesleniyor-1084706667.html
Araştırma: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak sesleniyor
Araştırma: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak sesleniyor
Sputnik Türkiye
Yapılan bir araştırmaya göre, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T09:59+0300
2024-06-11T09:59+0300
2024-06-11T09:59+0300
yaşam
fil
araştırma
afrika
ses
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052958841_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_55efa71d6d3ca438d7762a14a02a001d.jpg
Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan araştırmada, yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/japonyada-yeni-yapilan-apartman-fuji-dagi-manzarasini-engelledigi-gerekcesiyle-yikilacak-1084705292.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052958841_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_ddf189178679609b11b9e93bae81f87b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fil, araştırma, afrika, ses
fil, araştırma, afrika, ses
Araştırma: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak sesleniyor
Yapılan bir araştırmaya göre, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi.
Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan araştırmada, yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.
1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.
Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.
Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.