https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arastirma-afrika-filleri-birbirlerine-ozel-sesler-cikararak-sesleniyor-1084706667.html

Araştırma: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak sesleniyor

Araştırma: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak sesleniyor

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırmaya göre, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:59+0300

2024-06-11T09:59+0300

2024-06-11T09:59+0300

yaşam

fil

araştırma

afrika

ses

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Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan araştırmada, yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.

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fil, araştırma, afrika, ses