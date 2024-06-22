https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusunun-donetsk-ve-gorlovkaya-duzenledigi-bombardimanlarda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085123099.html

Ukrayna ordusunun Donetsk ve Gorlovka’ya düzenlediği bombardımanlarda 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Donetsk ve Gorlovka’ya düzenlediği bombardımanlarda 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun cumhuriyet topraklarında yer alan Donetsk ve Gorlovka kentlerine yönelik düzenlediği bombardımanlar sonucunda 3... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T17:19+0300

2024-06-22T17:19+0300

2024-06-22T17:19+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk ve Gorlovka kentlerine yönelik düzenlediği bombardımanlar sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.“Düşman sabah saat 4’ten bu yana Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik yoğun bombardıman düzenliyor. Kiev’in silahlı saldırganlığı sonucu bugün 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı” diye yazan Puşilin, ölen 3 kişinin bir inşaat firmasının çalışanı olduğunu ve Donetsk’in Budyonovskiy ilçesine yönelik bombardımanın kurbanı olduklarını ifade etti.DHC lideri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kez HIMARS sistemlerine yönelik misket bombalı başlıklı M26 füzeleri kullandığı bilgisini verdi.Daha önce Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında Golmovskiy kasabasından 3 sivilin yaralandığını bildirmişti.Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’nın ateşlediği 6 füze düşürüldüDiğer yandan Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından paylaştığı açıklamada Kursk bölgesinin Bolşesoldatskiy ilçesi üzerinde 6 Ukrayna füzesinin vurulduğunu bildirdi.Açıklamada, “Savunmacılarımız Bolşesoldatskiy ilçesi üzerinde 6 Ukrayna füzesini düşürdü. Hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum! Enkaz bulmanız durumunda yaklaşmamanız, 112’ye haber vermeniz gerektiğini hatırlatırım. Füze parçaları düştükten sonra da tehlike oluşturabilir” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rus-ordusundan-yabanci-parali-askerlere-yogun-bombardiman-ukrayna-1500-asker-daha-yitirdi-1084568245.html

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