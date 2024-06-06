Rus ordusundan yabancı paralı askerlere yoğun bombardıman: Ukrayna 1500 asker daha yitirdi

Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, insansız hücumbot deposunu, İHA eğitim ve fırlatma noktasını ve 127 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.



Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1490 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.



Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde ise 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Rus güçleri, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.



Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 48 İHA, 7 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi ile 1 Neptun gemisavar füzesi de imha edildi.