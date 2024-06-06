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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rus-ordusundan-yabanci-parali-askerlere-yogun-bombardiman-ukrayna-1500-asker-daha-yitirdi-1084568245.html
Rus ordusundan yabancı paralı askerlere yoğun bombardıman: Ukrayna 1500 asker daha yitirdi
Rus ordusundan yabancı paralı askerlere yoğun bombardıman: Ukrayna 1500 asker daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, yabancı ülkelerin paralı askerlerinin bulunduğu geçici konuşlanma noktalarına yoğun bombardıman düzenledi. Ukrayna ordusu, yaklaşık... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:21+0300
2024-06-06T14:21+0300
ukrayna krizi
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Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, insansız hücumbot deposunu, İHA eğitim ve fırlatma noktasını ve 127 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1490 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde ise 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Rus güçleri, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 48 İHA, 7 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi ile 1 Neptun gemisavar füzesi de imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-itiraf-harkovda-durum-kotu-1084536476.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, harkov, yabancı asker, himars roket sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, harkov, yabancı asker, himars roket sistemi

Rus ordusundan yabancı paralı askerlere yoğun bombardıman: Ukrayna 1500 asker daha yitirdi

14:21 06.06.2024
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu mayın temizleme timi
Rus ordusu mayın temizleme timi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yabancı ülkelerin paralı askerlerinin bulunduğu geçici konuşlanma noktalarına yoğun bombardıman düzenledi. Ukrayna ordusu, yaklaşık 1500 askerini yitirdi.
Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, insansız hücumbot deposunu, İHA eğitim ve fırlatma noktasını ve 127 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.

Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1490 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde ise 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Rus güçleri, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 48 İHA, 7 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi ile 1 Neptun gemisavar füzesi de imha edildi.
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