https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukrayna-ihalarinin-zaporojye-ngsye-saldiri-tehdidi-devam-ediyor-1082680973.html
‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’
‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’
Sputnik Türkiye
Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna ordusunun nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik İHA saldırısı tehdidinin devam ettiğini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T18:27+0300
2024-04-11T18:27+0300
2024-04-11T18:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
nükleer
iha
insansız hava aracı (iha)
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) saldırısı tehlikesinin devam ettiğini söyledi.Yaşina, “Maalesef, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne, çevresindeki bölgeye ve bitişiğindeki Energodar kentine İHA saldırıları tehlikesi devam ediyor” diyerek, Ukrayna tarafının saldırı dronlarının kullanımını azaltmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bm-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-derhal-durdurulmali-1082680336.html
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ukrayna, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, nükleer, iha, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, nükleer, iha, insansız hava aracı (iha)
‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’
18:27 11.04.2024 (güncellendi: 18:30 11.04.2024)
Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna ordusunun nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik İHA saldırısı tehdidinin devam ettiğini belirtti.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) saldırısı tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
Yaşina, “Maalesef, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne, çevresindeki bölgeye ve bitişiğindeki Energodar kentine İHA saldırıları tehlikesi devam ediyor” diyerek, Ukrayna tarafının saldırı dronlarının kullanımını azaltmadığını vurguladı.