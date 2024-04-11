https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukrayna-ihalarinin-zaporojye-ngsye-saldiri-tehdidi-devam-ediyor-1082680973.html

‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’

‘Ukrayna İHA’larının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı tehdidi devam ediyor’

Sputnik Türkiye

Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna ordusunun nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik İHA saldırısı tehdidinin devam ettiğini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T18:27+0300

2024-04-11T18:27+0300

2024-04-11T18:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

saldırı

nükleer

iha

insansız hava aracı (iha)

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Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, nükleer santral ve çevresindeki bölgeye yönelik Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) saldırısı tehlikesinin devam ettiğini söyledi.Yaşina, “Maalesef, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne, çevresindeki bölgeye ve bitişiğindeki Energodar kentine İHA saldırıları tehlikesi devam ediyor” diyerek, Ukrayna tarafının saldırı dronlarının kullanımını azaltmadığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bm-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-derhal-durdurulmali-1082680336.html

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ukrayna, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, nükleer, iha, insansız hava aracı (iha)