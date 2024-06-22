https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiyeyi-yakindan-ilgilendiriyor-euro2024te-gurcistan-cekya-ile-berabere-kaldi-1085124456.html

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor: EURO2024'te Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor: EURO2024'te Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:27+0300

2024-06-22T18:27+0300

2024-06-22T18:43+0300

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Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya, Volksparkstadion'da karşı karşıya geldi. Gol iptal edildi Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çaldığı maça Çekya etkili ataklarla başladı. 23. dakikada Çekya'nın Hlozek ile bulduğu gol, VAR'da kontrol edilerek elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Gürcü kaleci Mamardashvili, birçok kritik pozisyonlarda kalesinde geçit vermedi. Gürcistan VAR uyarısı sonrası penaltı kazanırken, Georges Mikautadze topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarıda Patrik Schick 59. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Ondrej Lingr'ın kafa vuruşunda arka direğe açılan top direkten dönerken Schick göğsüyle topu filelere gönderdi.Maç berabere bitti Müsabakada başka gol olmazken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Saba Lobzhanidze, 82. dakikada Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu. Lobzhanidze 90+5. dakikada net bir pozisyondan yararlanamadı.Gürcistan grubun son maçında 26 Haziran'da Portekiz ile, Çekya da aynı gün ve saatte Türkiye ile karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-macinin-ilk-11i-belli-oldu--1085123809.html

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avrupa futbol şampiyonası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, çekya