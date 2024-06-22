https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-macinin-ilk-11i-belli-oldu--1085123809.html
Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
Bugün saat 19'da oynanacak Türkiye - Portekiz maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T18:02+0300
2024-06-22T18:02+0300
2024-06-22T18:28+0300
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19.00'da Almanya'da oynanacak EURO2024 turnuvasında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. İşte Türkiye'nin ilk 11'i: Yedek listesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım yer alıyor. Portekiz'de Ronaldo ilk 11'dePortekiz'in ilk 11'i ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html
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Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
18:02 22.06.2024 (güncellendi: 18:28 22.06.2024)
Bugün saat 19'da oynanacak Türkiye - Portekiz maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
19.00'da Almanya'da oynanacak EURO2024 turnuvasında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
İşte Türkiye'nin ilk 11'i:
6.
Hakan Çalhanoğlu (Kaptan)
Yedek listesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım yer alıyor.
Portekiz'de Ronaldo ilk 11'de
Portekiz'in ilk 11'i ise şöyle: