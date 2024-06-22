https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-macinin-ilk-11i-belli-oldu--1085123809.html

Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu

Türkiye - Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu

Sputnik Türkiye

Bugün saat 19'da oynanacak Türkiye - Portekiz maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:02+0300

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19.00'da Almanya'da oynanacak EURO2024 turnuvasında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. İşte Türkiye'nin ilk 11'i: Yedek listesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım yer alıyor. Portekiz'de Ronaldo ilk 11'dePortekiz'in ilk 11'i ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/volkan-demirel-hedefim-euro-2032de-a-milli-takimda-teknik-direktor-olarak-bulunmak-1085122527.html

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