https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ricardo-quaresmadan-besiktas-aciklamasi-gorecegiz--1085125266.html
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: 'Göreceğiz'
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: 'Göreceğiz'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde efsaneleşen usta oyuncu Quaresma, Beşiktaş için çalışma sorusuna, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T18:49+0300
2024-06-22T18:49+0300
2024-06-22T18:49+0300
spor
ricardo quaresma
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
milli takım
avrupa futbol şampiyonası
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Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO 2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Göreceğiz'TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-macinin-ilk-11i-belli-oldu--1085123809.html
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ricardo quaresma, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, milli takım, avrupa futbol şampiyonası
ricardo quaresma, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, milli takım, avrupa futbol şampiyonası
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: 'Göreceğiz'
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde efsaneleşen usta oyuncu Quaresma, Beşiktaş için çalışma sorusuna, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO 2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yapmıştı.