https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ricardo-quaresmadan-besiktas-aciklamasi-gorecegiz--1085125266.html

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: 'Göreceğiz'

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması: 'Göreceğiz'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde efsaneleşen usta oyuncu Quaresma, Beşiktaş için çalışma sorusuna, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:49+0300

2024-06-22T18:49+0300

2024-06-22T18:49+0300

spor

ricardo quaresma

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

milli takım

avrupa futbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101886/29/1018862923_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_04c11a1a257410ed0082ecad6e21501b.jpg

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO 2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Göreceğiz'TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-macinin-ilk-11i-belli-oldu--1085123809.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ricardo quaresma, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, milli takım, avrupa futbol şampiyonası