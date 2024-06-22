https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turk-kripto-borsasina-siber-saldiri-duzenlendi-1085121748.html

Türk kripto borsasına siber saldırı düzenlendi

Türk kripto borsasına siber saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran 2024'te bir siber saldırıya uğradı. Saldırı, 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarını... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T16:34+0300

2024-06-22T16:34+0300

2024-06-22T16:39+0300

siber

siber

siber saldırı

siber suçlar

siber güvenlik

siber korsan

ekonomi

kripto

kripto para

kripto para cüzdanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg

Kripto para borsası BtcTurk, bugün yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonucu 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi. Ancak şirket, varlıklarının büyük bir kısmının soğuk cüzdanlarda tutulduğunu ve güvende olduğunu vurguladı.'Kullanıcı varlıkları koruma altında'BtcTurk, saldırının etkilediği bakiyelerle ilgili net bir bilgi paylaşmazken, finansal gücünün bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üzerinde olduğunu belirtti. Kullanıcı varlıklarının herhangi bir kayıp yaşamayacağına dair güvence verdi. Şirket, saldırının ardından tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu.Hangi kripto paralar etkilendi?BtcTurk, saldırıdan etkilenen 10 kripto paranın hangileri olduğu konusunda bilgi vermedi. Ancak, kullanıcılarına en son gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Şirketin ekipleri olayla ilgili detaylı araştırmalarını sürdürürken, resmi makamlarla da iletişime geçildi.Geçici önlemler ve i̇leriye yönelik adımlarSiber saldırının ardından BtcTurk, kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, bu önlemin kullanıcı varlıklarını koruma amacı taşıdığını ve çalışmalar tamamlandığında işlemlerin yeniden açılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/25-haziranda-akaryakita-buyuk-zamgeliyor-1085118803.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siber, siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, siber korsan, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği