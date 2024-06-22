https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turk-kripto-borsasina-siber-saldiri-duzenlendi-1085121748.html
Türk kripto borsasına siber saldırı düzenlendi
Türk kripto borsasına siber saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran 2024'te bir siber saldırıya uğradı. Saldırı, 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarını... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T16:34+0300
2024-06-22T16:34+0300
2024-06-22T16:39+0300
siber
siber
siber saldırı
siber suçlar
siber güvenlik
siber korsan
ekonomi
kripto
kripto para
kripto para cüzdanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Kripto para borsası BtcTurk, bugün yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonucu 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi. Ancak şirket, varlıklarının büyük bir kısmının soğuk cüzdanlarda tutulduğunu ve güvende olduğunu vurguladı.'Kullanıcı varlıkları koruma altında'BtcTurk, saldırının etkilediği bakiyelerle ilgili net bir bilgi paylaşmazken, finansal gücünün bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üzerinde olduğunu belirtti. Kullanıcı varlıklarının herhangi bir kayıp yaşamayacağına dair güvence verdi. Şirket, saldırının ardından tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu.Hangi kripto paralar etkilendi?BtcTurk, saldırıdan etkilenen 10 kripto paranın hangileri olduğu konusunda bilgi vermedi. Ancak, kullanıcılarına en son gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Şirketin ekipleri olayla ilgili detaylı araştırmalarını sürdürürken, resmi makamlarla da iletişime geçildi.Geçici önlemler ve i̇leriye yönelik adımlarSiber saldırının ardından BtcTurk, kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, bu önlemin kullanıcı varlıklarını koruma amacı taşıdığını ve çalışmalar tamamlandığında işlemlerin yeniden açılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/25-haziranda-akaryakita-buyuk-zamgeliyor-1085118803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
siber, siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, siber korsan, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği
siber, siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, siber korsan, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği
Türk kripto borsasına siber saldırı düzenlendi
16:34 22.06.2024 (güncellendi: 16:39 22.06.2024)
Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran 2024'te bir siber saldırıya uğradı. Saldırı, 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarını etkiledi. Şirket, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve kayıp yaşanmayacağını açıkladı.
Kripto para borsası BtcTurk, bugün yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonucu 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi. Ancak şirket, varlıklarının büyük bir kısmının soğuk cüzdanlarda tutulduğunu ve güvende olduğunu vurguladı.
'Kullanıcı varlıkları koruma altında'
BtcTurk, saldırının etkilediği bakiyelerle ilgili net bir bilgi paylaşmazken, finansal gücünün bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üzerinde olduğunu belirtti. Kullanıcı varlıklarının herhangi bir kayıp yaşamayacağına dair güvence verdi. Şirket, saldırının ardından tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu.
Hangi kripto paralar etkilendi?
BtcTurk, saldırıdan etkilenen 10 kripto paranın hangileri olduğu konusunda bilgi vermedi. Ancak, kullanıcılarına en son gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Şirketin ekipleri olayla ilgili detaylı araştırmalarını sürdürürken, resmi makamlarla da iletişime geçildi.
Geçici önlemler ve i̇leriye yönelik adımlar
Siber saldırının ardından BtcTurk, kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, bu önlemin kullanıcı varlıklarını koruma amacı taşıdığını ve çalışmalar tamamlandığında işlemlerin yeniden açılacağını duyurdu.