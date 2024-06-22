https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/25-haziranda-akaryakita-buyuk-zamgeliyor-1085118803.html

25 Haziran'da akaryakıta büyük zam geliyor

25 Haziran'da akaryakıta büyük zam geliyor

Sputnik Türkiye

Son günlerde araç sahiplerinin kafasını karıştıran akaryakıt fiyatlarına zam haberlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce ertelenen zamların rakamları... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T15:40+0300

2024-06-22T15:40+0300

2024-06-22T15:40+0300

akaryakıt

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Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı daha önce belirtilmişti. İlk etapta 1.30 TL olarak planlanan zam miktarı, 1.64 TL'ye çıkarılmıştı ancak bu zam ertelenmişti. Bugün gelen son bilgilere göre, benzine gelecek zam miktarı 70 kuruş daha artırılarak 2 TL oldu. Motorine ise 1.68 TL zam yapılacak.25 Haziran'da yürürlüğe girecek25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları önemli ölçüde artacak. Benzin litre fiyatına gelecek 2 liralık zam ile birlikte yeni fiyatlar şu şekilde olacak:Güncel akaryakıt fi̇yatları (22 hazi̇ran cumartesi̇)İSTANBUL AVRUPA YAKASI• Benzin fiyatı: 40,26 TL• Motorin litre fiyatı: 40,65 TLİSTANBUL ANADOLU YAKASI• Benzin fiyatı: 40,14 TL• Motorin litre fiyatı: 40,56 TLANKARA• Benzin litre fiyatı: 41,24 TL• Motorin litre fiyatı: 41,63 TLİZMİR• Benzin litre fiyatı: 41,52 TL• Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kredi-cekmek-istemeyenler-icin-yeni-duzenleme-basliyor-kismi-odeme-basvurusu-nasil-yapilir-1085108841.html

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