https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/25-haziranda-akaryakita-buyuk-zamgeliyor-1085118803.html
25 Haziran'da akaryakıta büyük zam geliyor
25 Haziran'da akaryakıta büyük zam geliyor
Sputnik Türkiye
Son günlerde araç sahiplerinin kafasını karıştıran akaryakıt fiyatlarına zam haberlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce ertelenen zamların rakamları... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T15:40+0300
2024-06-22T15:40+0300
2024-06-22T15:40+0300
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Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı daha önce belirtilmişti. İlk etapta 1.30 TL olarak planlanan zam miktarı, 1.64 TL'ye çıkarılmıştı ancak bu zam ertelenmişti. Bugün gelen son bilgilere göre, benzine gelecek zam miktarı 70 kuruş daha artırılarak 2 TL oldu. Motorine ise 1.68 TL zam yapılacak.25 Haziran'da yürürlüğe girecek25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları önemli ölçüde artacak. Benzin litre fiyatına gelecek 2 liralık zam ile birlikte yeni fiyatlar şu şekilde olacak:Güncel akaryakıt fi̇yatları (22 hazi̇ran cumartesi̇)İSTANBUL AVRUPA YAKASI• Benzin fiyatı: 40,26 TL• Motorin litre fiyatı: 40,65 TLİSTANBUL ANADOLU YAKASI• Benzin fiyatı: 40,14 TL• Motorin litre fiyatı: 40,56 TLANKARA• Benzin litre fiyatı: 41,24 TL• Motorin litre fiyatı: 41,63 TLİZMİR• Benzin litre fiyatı: 41,52 TL• Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
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25 Haziran'da akaryakıta büyük zam geliyor
Son günlerde araç sahiplerinin kafasını karıştıran akaryakıt fiyatlarına zam haberlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce ertelenen zamların rakamları arttı. Benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam geliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası oluşacak yeni fiyatlar...
Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı daha önce belirtilmişti. İlk etapta 1.30 TL olarak planlanan zam miktarı, 1.64 TL'ye çıkarılmıştı ancak bu zam ertelenmişti. Bugün gelen son bilgilere göre, benzine gelecek zam miktarı 70 kuruş daha artırılarak 2 TL oldu. Motorine ise 1.68 TL zam yapılacak.
25 Haziran'da yürürlüğe girecek
25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları önemli ölçüde artacak. Benzin litre fiyatına gelecek 2 liralık zam ile birlikte yeni fiyatlar şu şekilde olacak:
Güncel akaryakıt fi̇yatları (22 hazi̇ran cumartesi̇)
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
• Benzin fiyatı: 40,26 TL
• Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
• Benzin fiyatı: 40,14 TL
• Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
ANKARA
• Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
• Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İZMİR
• Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
• Motorin litre fiyatı: 42,00 TL