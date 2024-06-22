https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/trabzonda-feci-olum-cop-kamyonu-ile-direk-arasina-sikisan-isci-hayatini-kaybetti---1085123780.html
Trabzon'da feci ölüm: Çöp kamyonu ile direk arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Trabzon'da feci ölüm: Çöp kamyonu ile direk arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında kalan temizlik işçisi, hayatını kaybetti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T18:10+0300
2024-06-22T18:10+0300
2024-06-22T18:57+0300
türkiye
trabzon
çöpçü
işçi
ölüm
şüpheli ölüm
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Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti. İ.S.Y'nin kullandığı 61 FH 748 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada 40 yaşındaki Celil Sarıoğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak ağır yaralanan Sarıoğlu, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonde-askiya-alindi-1085121897.html
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trabzon, çöpçü, işçi, ölüm, şüpheli ölüm
trabzon, çöpçü, işçi, ölüm, şüpheli ölüm
Trabzon'da feci ölüm: Çöp kamyonu ile direk arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
18:10 22.06.2024 (güncellendi: 18:57 22.06.2024)
Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında kalan temizlik işçisi, hayatını kaybetti.
Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
İ.S.Y'nin kullandığı 61 FH 748 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada 40 yaşındaki Celil Sarıoğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak ağır yaralanan Sarıoğlu, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.