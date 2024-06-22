https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/trabzonda-feci-olum-cop-kamyonu-ile-direk-arasina-sikisan-isci-hayatini-kaybetti---1085123780.html

Trabzon'da feci ölüm: Çöp kamyonu ile direk arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da feci ölüm: Çöp kamyonu ile direk arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında kalan temizlik işçisi, hayatını kaybetti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:10+0300

2024-06-22T18:10+0300

2024-06-22T18:57+0300

türkiye

trabzon

çöpçü

işçi

ölüm

şüpheli ölüm

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Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti. İ.S.Y'nin kullandığı 61 FH 748 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada 40 yaşındaki Celil Sarıoğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak ağır yaralanan Sarıoğlu, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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trabzon, çöpçü, işçi, ölüm, şüpheli ölüm