https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonde-askiya-alindi-1085121897.html

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönde askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönde askıya alındı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale boğazı

gemi

trafik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecek.

türkiye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, gemi, trafik