https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonde-askiya-alindi-1085121897.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönde askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönde askıya alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T16:32+0300
2024-06-22T16:32+0300
2024-06-22T16:35+0300
türkiye
çanakkale boğazı
gemi
trafik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecek.
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çanakkale boğazı, gemi, trafik
çanakkale boğazı, gemi, trafik
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönde askıya alındı
16:32 22.06.2024 (güncellendi: 16:35 22.06.2024)
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Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecek.