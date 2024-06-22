https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/sirp-taraftarlar-ingiltere-maci-oncesi-vladimir-putin-tezahurati-yapti-1085112832.html
Sırp taraftarlar ingiltere maçı öncesi 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı
Sırp taraftarlar ingiltere maçı öncesi 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı
Sputnik Türkiye
Euro 2024'te Sırp taraftarlar, İngiltere karşılaşması öncesi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 'Vladimir Putin' tezahüratında bulundu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T12:26+0300
2024-06-22T12:26+0300
2024-06-22T12:34+0300
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Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesinde Sırp taraftarlar, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyerek tezahürat yaptı. C Grubu karşılaşmasında geçen pazar günü İngiltere - Sırbistan mücadelesi gerçekleşti. İngiltere karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. Maç sonrası İngiliz taraftarlar ve Sırp taraftarlar karşı karşıya geldiGelsenkirchen polis şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sırp taraftar grubu ett restorandaydı ve orada yemek yiyordu, ardından daha büyük bir İngiliz taraftar grubu da bu restorana girmeye çalıştı. Ve tam o anda iki grubun çatışması yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ispanyol-basini-arda-guleri-mansete-tasidi-ronaldoya-meydan-okuyor-1085110308.html
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sırbistan, vladimir putin, euro 2024, ingiltere, taraftar
sırbistan, vladimir putin, euro 2024, ingiltere, taraftar
Sırp taraftarlar ingiltere maçı öncesi 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı
12:26 22.06.2024 (güncellendi: 12:34 22.06.2024)
Euro 2024'te Sırp taraftarlar, İngiltere karşılaşması öncesi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 'Vladimir Putin' tezahüratında bulundu.
Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesinde Sırp taraftarlar, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyerek tezahürat yaptı.
C Grubu karşılaşmasında geçen pazar günü İngiltere - Sırbistan mücadelesi gerçekleşti.
İngiltere karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Maç sonrası İngiliz taraftarlar ve Sırp taraftarlar karşı karşıya geldi
Gelsenkirchen polis şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sırp taraftar grubu ett restorandaydı ve orada yemek yiyordu, ardından daha büyük bir İngiliz taraftar grubu da bu restorana girmeye çalıştı. Ve tam o anda iki grubun çatışması yaşandı.