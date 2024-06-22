https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/sirp-taraftarlar-ingiltere-maci-oncesi-vladimir-putin-tezahurati-yapti-1085112832.html

Sırp taraftarlar ingiltere maçı öncesi 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı

Sırp taraftarlar ingiltere maçı öncesi 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı

Sputnik Türkiye

Euro 2024'te Sırp taraftarlar, İngiltere karşılaşması öncesi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 'Vladimir Putin' tezahüratında bulundu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T12:26+0300

2024-06-22T12:26+0300

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Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesinde Sırp taraftarlar, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyerek tezahürat yaptı. C Grubu karşılaşmasında geçen pazar günü İngiltere - Sırbistan mücadelesi gerçekleşti. İngiltere karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı. Maç sonrası İngiliz taraftarlar ve Sırp taraftarlar karşı karşıya geldiGelsenkirchen polis şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sırp taraftar grubu ett restorandaydı ve orada yemek yiyordu, ardından daha büyük bir İngiliz taraftar grubu da bu restorana girmeye çalıştı. Ve tam o anda iki grubun çatışması yaşandı.

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