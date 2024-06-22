https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ispanyol-basini-arda-guleri-mansete-tasidi-ronaldoya-meydan-okuyor-1085110308.html
İspanyol basını Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Ronaldo'ya meydan okuyor'
İspanyol basını Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Ronaldo'ya meydan okuyor'
Sputnik Türkiye
İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyona'sında karşı karşıya gelecek olan Türkiye -Portekiz maçı öncesi iki yıldız ismi manşetinde yer verdi. Arda Güler ve... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T10:04+0300
2024-06-22T10:04+0300
2024-06-22T10:07+0300
spor
arda güler
marca
cristiano ronaldo
euro 2024
portekiz
türkiye
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İspanya’nın saygın spor gazetelerinden Marca, manşetinde Arda Güler Ve Cristiano Ronaldo'ya yer verdi. Manşette, bugün gerçekleşecek olan Türkiye - Portekiz karşılaşması için "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor!" başlığı yer aldı.Bugün Türkiye - Portekiz mücadelesini kazanan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fatih-terimden-arda-guler-iddiasi-bunu-ilk-dile-getiren-ben-olayim-1085106950.html
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arda güler, marca, cristiano ronaldo, euro 2024, portekiz, türkiye
arda güler, marca, cristiano ronaldo, euro 2024, portekiz, türkiye
İspanyol basını Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Ronaldo'ya meydan okuyor'
10:04 22.06.2024 (güncellendi: 10:07 22.06.2024)
İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyona'sında karşı karşıya gelecek olan Türkiye -Portekiz maçı öncesi iki yıldız ismi manşetinde yer verdi. Arda Güler ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı manşette "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor!" başlığı yer aldı.
İspanya’nın saygın spor gazetelerinden Marca, manşetinde Arda Güler Ve Cristiano Ronaldo'ya yer verdi.
Manşette, bugün gerçekleşecek olan Türkiye - Portekiz karşılaşması için "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor!" başlığı yer aldı.
Bugün Türkiye - Portekiz mücadelesini kazanan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.