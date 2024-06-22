https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ispanyol-basini-arda-guleri-mansete-tasidi-ronaldoya-meydan-okuyor-1085110308.html

İspanyol basını Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Ronaldo'ya meydan okuyor'

İspanyol basını Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Ronaldo'ya meydan okuyor'

Sputnik Türkiye

İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyona'sında karşı karşıya gelecek olan Türkiye -Portekiz maçı öncesi iki yıldız ismi manşetinde yer verdi. Arda Güler ve... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

marca

cristiano ronaldo

euro 2024

portekiz

türkiye

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İspanya’nın saygın spor gazetelerinden Marca, manşetinde Arda Güler Ve Cristiano Ronaldo'ya yer verdi. Manşette, bugün gerçekleşecek olan Türkiye - Portekiz karşılaşması için "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor!" başlığı yer aldı.Bugün Türkiye - Portekiz mücadelesini kazanan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fatih-terimden-arda-guler-iddiasi-bunu-ilk-dile-getiren-ben-olayim-1085106950.html

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arda güler, marca, cristiano ronaldo, euro 2024, portekiz, türkiye