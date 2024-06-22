https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/serdar-ortacin-tiktok-hesabi-kapatildi-namus-sucu-mu-isledik-1085126080.html

Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Namus suçu mu işledik?'

Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Namus suçu mu işledik?'

Sputnik Türkiye

TikTok hesabı kapatılan şarkıcı Serdar Ortaç, diğer sosyal medya hesaplarından isyan ederek, namus suçu mu işledik? ifadelerini kullandı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tiktok

serdar ortaç

instagram

küfür etmek

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın TikTok hesabı kapatıldı. TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü konuşan ünlü popçu bu karara isyan etti.'Sanki namus suçu işledik' Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:

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tiktok, serdar ortaç, instagram, küfür etmek