https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/serdar-ortacin-tiktok-hesabi-kapatildi-namus-sucu-mu-isledik-1085126080.html
Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Namus suçu mu işledik?'
Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Namus suçu mu işledik?'
Sputnik Türkiye
TikTok hesabı kapatılan şarkıcı Serdar Ortaç, diğer sosyal medya hesaplarından isyan ederek, namus suçu mu işledik? ifadelerini kullandı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T20:03+0300
2024-06-22T20:03+0300
2024-06-22T20:03+0300
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tiktok
serdar ortaç
instagram
küfür etmek
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın TikTok hesabı kapatıldı. TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü konuşan ünlü popçu bu karara isyan etti.'Sanki namus suçu işledik' Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html
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tiktok, serdar ortaç, instagram, küfür etmek
tiktok, serdar ortaç, instagram, küfür etmek
Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı: 'Namus suçu mu işledik?'
TikTok hesabı kapatılan şarkıcı Serdar Ortaç, diğer sosyal medya hesaplarından isyan ederek, namus suçu mu işledik? ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın TikTok hesabı kapatıldı. TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü konuşan ünlü popçu bu karara isyan etti.
'Sanki namus suçu işledik'
Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.
Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.
Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:
Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?”,