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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynadaki-enerji-tesislerine-grup-saldirisi-duzenledi-1085117276.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev’in Rusya’daki enerji tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak dün gece saatlerinde askeri sanayi... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T14:05+0300
2024-06-22T15:30+0300
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Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verilen bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Rus ordusunun dün gece saatlerinde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen Ukrayna enerji tesislerinin yanı sıra, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan mühimmat ve uçak silahlarının bulunduğu depolara grup saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 127 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait insansız deniz botlarının ve uçak tipi İHA’ların muhafaza edildiği depolama tesisi imha edildi.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesindeki Berejnoye, Volohovskoye, Neskuçnoye, Boçkovo, Volçansk ve Liptsy yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan Ukrayna ordu birliklerini hezimete uğrattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 220’ye yakın asker, bir tank, 10 pikap, ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü kaybetti.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinin Sinkovka ve Petropavlovka, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonaya Dibrova, Nadiya, Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Torskoye ve Terny yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı, 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 370’e yakın asker, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir sahra tipi mühimmat deposu olarak gerçekleşti.Güney Askeri Grubu birlikleri cephe ilerisindeki konumlarını güçlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin Çasov Yar, Kleşçeyevka, Andreyevka, Kalinino, Grigorovka, Krasnogorovka, Razdolovka ve Verhnekamenskoye yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu 590’a yakın asker, 2 pikap, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-30 obüsü, bir M119 topu ve bir sahra tipi mühimmat deposu kaybetti.Merkez Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin Novgorodskoye, Yevgenovka, Vozdvijenka, Novopokrovskoye, Novoselovka Pervaya ve Toretsk yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarına kayıplar verdirdi, düşmanın 7 karşı saldırı girişimi püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kayıpları 425’e yakın asker, bir ABD yapımı M777 obüsü, 3 bir Msta-B obüsü, bir D-30 obüsü ve bir ABD yapımı M119 topu olarak kayıtlara geçti.Doğu Askeri Grubu birlikleri ise daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesinin Varvarovka, Novoivanovka ve DHC’nin Preçistovka ve Neskuçnoye yerleşim bölgelerinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu bir günde 140’a yakın asker, 3 pikap, bir Kanada yapımı Senator zırhlı aracı, 4 otomobil, İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü, ABD yapımı bir M198 obüsü ve bir Bukovel elektronik harp sistemi kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin Rabotino, Malaya Tokmaçka, Nesteryanka ve Herson bölgesinin Tokarevka yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerini kayıplara uğrattı. Düşmanın buradaki kayıpları 90’a yakın asker, bir tank, 4 pikap, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 topu ve bir ABD yapımı M110 topu olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 48 İHA, ayrıca bir HIMARS füzesi imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-397-iha-imha-edildi-1085087192.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, saldırı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenledi

14:05 22.06.2024 (güncellendi: 15:30 22.06.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev’in Rusya’daki enerji tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak dün gece saatlerinde askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen Ukrayna enerji tesislerinin yanı sıra, Batılı ülkelerin sağladığı mühimmat ve uçak silahlarının bulunduğu depolara grup saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verilen bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Rus ordusunun dün gece saatlerinde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen Ukrayna enerji tesislerinin yanı sıra, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan mühimmat ve uçak silahlarının bulunduğu depolara grup saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 127 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait insansız deniz botlarının ve uçak tipi İHA’ların muhafaza edildiği depolama tesisi imha edildi.
Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesindeki Berejnoye, Volohovskoye, Neskuçnoye, Boçkovo, Volçansk ve Liptsy yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan Ukrayna ordu birliklerini hezimete uğrattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 220’ye yakın asker, bir tank, 10 pikap, ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü kaybetti.
Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinin Sinkovka ve Petropavlovka, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonaya Dibrova, Nadiya, Petrovskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Torskoye ve Terny yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı, 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 370’e yakın asker, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir sahra tipi mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
Güney Askeri Grubu birlikleri cephe ilerisindeki konumlarını güçlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin Çasov Yar, Kleşçeyevka, Andreyevka, Kalinino, Grigorovka, Krasnogorovka, Razdolovka ve Verhnekamenskoye yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, Ukrayna ordusu 590’a yakın asker, 2 pikap, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-30 obüsü, bir M119 topu ve bir sahra tipi mühimmat deposu kaybetti.
Merkez Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin Novgorodskoye, Yevgenovka, Vozdvijenka, Novopokrovskoye, Novoselovka Pervaya ve Toretsk yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarına kayıplar verdirdi, düşmanın 7 karşı saldırı girişimi püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kayıpları 425’e yakın asker, bir ABD yapımı M777 obüsü, 3 bir Msta-B obüsü, bir D-30 obüsü ve bir ABD yapımı M119 topu olarak kayıtlara geçti.
Doğu Askeri Grubu birlikleri ise daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesinin Varvarovka, Novoivanovka ve DHC’nin Preçistovka ve Neskuçnoye yerleşim bölgelerinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu bir günde 140’a yakın asker, 3 pikap, bir Kanada yapımı Senator zırhlı aracı, 4 otomobil, İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü, ABD yapımı bir M198 obüsü ve bir Bukovel elektronik harp sistemi kaybetti.
Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin Rabotino, Malaya Tokmaçka, Nesteryanka ve Herson bölgesinin Tokarevka yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerini kayıplara uğrattı. Düşmanın buradaki kayıpları 90’a yakın asker, bir tank, 4 pikap, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 topu ve bir ABD yapımı M110 topu olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 48 İHA, ayrıca bir HIMARS füzesi imha etti.
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