https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/putinin-kuzey-kore-ziyaretinin-ardindan-abdden-karsi-hamle-ucak-gemisi-guney-kore-limanina-girdi-1085114987.html
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’den karşı hamle: Uçak gemisi Güney Kore limanına girdi
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’den karşı hamle: Uçak gemisi Güney Kore limanına girdi
Sputnik Türkiye
Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın bildirdiği üzere, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T13:15+0300
2024-06-22T13:15+0300
2024-06-22T13:15+0300
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Yonhap ajansının haberine göre, ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yanıt olarak Güney Kore’nin Busan Limanı’na demir attı.Haberde, “Donanma’nın yaptığı açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt (CVN-71), Kuzey Kore’nin Rusya ile askeri işbirliğini derinleştirmesi nedeniyle Kuzey Kore’den giderek artan tehditlere karşı güç gösterisinin bir parçası olarak cumartesi günü ülkenin güneydoğusunda yer alan Busan kentinin deniz limanına geldi” ifadelerine yer verildi.Uçak gemisine ABD’nin Halsey ve Daniel Inouye muhriplerinin eşlik ettiğine dikkat çekilen yazıda, Amerikan savaş gemisinin aynı zamanda haziran sonlarında ABD, Japonya ve Güney Kore’nin katılımı ile planlanan tatbikata da katılacağı bilgisi verildi.Tüm bu gelişmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore’ye düzenlediği resmi ziyaretinin ardından Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine dair endişelerin olduğu bir ortamda yaşandığı ifade ediliyor.Rus lider, 18-19 Haziran’da Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunmuştu. Moskova ve Pyongyang, Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin ardından iki ülkeden delegasyonların katılımıyla başta Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması olmak üzere bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. Putin, görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğini dışlamadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html
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rusya, kuzey kore, abd, güney kore, uss theodore roosevelt, busan, vladimir putin, kim jong-un
rusya, kuzey kore, abd, güney kore, uss theodore roosevelt, busan, vladimir putin, kim jong-un
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’den karşı hamle: Uçak gemisi Güney Kore limanına girdi
Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın bildirdiği üzere, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Güney Kore’nin Busan Limanı’na girdi.
Yonhap ajansının haberine göre, ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yanıt olarak Güney Kore’nin Busan Limanı’na demir attı.
Haberde, “Donanma’nın yaptığı açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt (CVN-71), Kuzey Kore’nin Rusya ile askeri işbirliğini derinleştirmesi nedeniyle Kuzey Kore’den giderek artan tehditlere karşı güç gösterisinin bir parçası olarak cumartesi günü ülkenin güneydoğusunda yer alan Busan kentinin deniz limanına geldi” ifadelerine yer verildi.
Uçak gemisine ABD’nin Halsey ve Daniel Inouye muhriplerinin eşlik ettiğine dikkat çekilen yazıda, Amerikan savaş gemisinin aynı zamanda haziran sonlarında ABD, Japonya ve Güney Kore’nin katılımı ile planlanan tatbikata da katılacağı bilgisi verildi.
Tüm bu gelişmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore’ye düzenlediği resmi ziyaretinin ardından Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine dair endişelerin olduğu bir ortamda yaşandığı ifade ediliyor.
Rus lider, 18-19 Haziran’da Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunmuştu. Moskova ve Pyongyang, Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin ardından iki ülkeden delegasyonların katılımıyla başta Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması olmak üzere bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. Putin, görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğini dışlamadığını açıklamıştı.