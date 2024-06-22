https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/putinin-kuzey-kore-ziyaretinin-ardindan-abdden-karsi-hamle-ucak-gemisi-guney-kore-limanina-girdi-1085114987.html

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’den karşı hamle: Uçak gemisi Güney Kore limanına girdi

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’den karşı hamle: Uçak gemisi Güney Kore limanına girdi

Sputnik Türkiye

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın bildirdiği üzere, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin ardından ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T13:15+0300

2024-06-22T13:15+0300

2024-06-22T13:15+0300

dünya

rusya

kuzey kore

abd

güney kore

uss theodore roosevelt

busan

vladimir putin

kim jong-un

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085113990_0:26:749:447_1920x0_80_0_0_5b35c1592a19b1f9a008d22479e11e0b.png

Yonhap ajansının haberine göre, ABD’nin uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yanıt olarak Güney Kore’nin Busan Limanı’na demir attı.Haberde, “Donanma’nın yaptığı açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt (CVN-71), Kuzey Kore’nin Rusya ile askeri işbirliğini derinleştirmesi nedeniyle Kuzey Kore’den giderek artan tehditlere karşı güç gösterisinin bir parçası olarak cumartesi günü ülkenin güneydoğusunda yer alan Busan kentinin deniz limanına geldi” ifadelerine yer verildi.Uçak gemisine ABD’nin Halsey ve Daniel Inouye muhriplerinin eşlik ettiğine dikkat çekilen yazıda, Amerikan savaş gemisinin aynı zamanda haziran sonlarında ABD, Japonya ve Güney Kore’nin katılımı ile planlanan tatbikata da katılacağı bilgisi verildi.Tüm bu gelişmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore’ye düzenlediği resmi ziyaretinin ardından Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine dair endişelerin olduğu bir ortamda yaşandığı ifade ediliyor.Rus lider, 18-19 Haziran’da Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunmuştu. Moskova ve Pyongyang, Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin ardından iki ülkeden delegasyonların katılımıyla başta Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması olmak üzere bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. Putin, görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğini dışlamadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html

rusya

kuzey kore

abd

güney kore

busan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey kore, abd, güney kore, uss theodore roosevelt, busan, vladimir putin, kim jong-un