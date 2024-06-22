https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/putinin-kuzey-kore-ve-vietnam-ziyareti-abdnin-en-buyuk-korkusunu-gercege-donusturdu-1085128272.html
‘Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyareti ABD’nin en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü’
‘Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyareti ABD’nin en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü’
Sputnik Türkiye
New York Times, Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini ileri sürdü. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T23:26+0300
2024-06-22T23:26+0300
2024-06-22T23:26+0300
dünya
the new york times (nyt)
rahm emmanuel
abd
büyükelçi
rusya
vladimir putin
kuzey kore
vietnam
güney çin denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085025917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19faf11a605431b96d0c2a6fd90e3b77.jpg
New York Times (NYT), ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin ABD'nin en büyük korkusunu gerçekleğe dönüştürdüğünü söylediğini’ aktardıGazete, Büyükelçi’nin “Putin,Pyongyang ve Hanoi’ye yaptığı ziyaretlerle doğrudan ABD'ye, Moskova'nın Washington tarafından kontrol edilmeyen devletlerin ‘baş organizatörü" olmayı hedeflediği mesajı verdi” ifadelerine yer verdi.NYT, Putin'in ziyaretinin, Tayvan'daki durum ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin yanı sıra Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini belirterek, “Asya'da dört gün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u kızdırmak için ihtiyacı olan tek şey buydu” vurgusu yaptı.Gazete ayrıca, ‘Vietnam'ın yalnızca ABD için değil, aynı zamanda Çin için de giderek daha önemli hale geldiğini, çünkü her iki ülkenin de nüfuz sahibi olmak için yarıştığı’ değerlendirmesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-vietnam-iliskileri-karsilikli-saygi-ruhu-icerisinde-gelisiyor-1085030621.html
rusya
kuzey kore
vietnam
güney çin denizi
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085025917_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ac1a5828e89bdf11ece91b5fb24636ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
the new york times (nyt), rahm emmanuel, abd, büyükelçi, rusya, vladimir putin, kuzey kore, vietnam, güney çin denizi, tayvan
the new york times (nyt), rahm emmanuel, abd, büyükelçi, rusya, vladimir putin, kuzey kore, vietnam, güney çin denizi, tayvan
‘Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyareti ABD’nin en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü’
New York Times, Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini ileri sürdü.
New York Times (NYT), ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin ABD'nin en büyük korkusunu gerçekleğe dönüştürdüğünü söylediğini’ aktardı
Gazete, Büyükelçi’nin “Putin,Pyongyang ve Hanoi’ye yaptığı ziyaretlerle doğrudan ABD'ye, Moskova'nın Washington tarafından kontrol edilmeyen devletlerin ‘baş organizatörü" olmayı hedeflediği mesajı verdi” ifadelerine yer verdi.
NYT, Putin'in ziyaretinin, Tayvan'daki durum ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin yanı sıra Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini belirterek, “Asya'da dört gün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u kızdırmak için ihtiyacı olan tek şey buydu” vurgusu yaptı.
Gazete ayrıca, ‘Vietnam'ın yalnızca ABD için değil, aynı zamanda Çin için de giderek daha önemli hale geldiğini, çünkü her iki ülkenin de nüfuz sahibi olmak için yarıştığı’ değerlendirmesine yer verdi.