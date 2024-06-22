https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/putinin-kuzey-kore-ve-vietnam-ziyareti-abdnin-en-buyuk-korkusunu-gercege-donusturdu-1085128272.html

‘Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyareti ABD’nin en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü’

‘Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyareti ABD’nin en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü’

Sputnik Türkiye

New York Times, Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini ileri sürdü. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T23:26+0300

2024-06-22T23:26+0300

2024-06-22T23:26+0300

dünya

the new york times (nyt)

rahm emmanuel

abd

büyükelçi

rusya

vladimir putin

kuzey kore

vietnam

güney çin denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085025917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19faf11a605431b96d0c2a6fd90e3b77.jpg

New York Times (NYT), ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin ABD'nin en büyük korkusunu gerçekleğe dönüştürdüğünü söylediğini’ aktardıGazete, Büyükelçi’nin “Putin,Pyongyang ve Hanoi’ye yaptığı ziyaretlerle doğrudan ABD'ye, Moskova'nın Washington tarafından kontrol edilmeyen devletlerin ‘baş organizatörü" olmayı hedeflediği mesajı verdi” ifadelerine yer verdi.NYT, Putin'in ziyaretinin, Tayvan'daki durum ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin yanı sıra Washington'a Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini belirterek, “Asya'da dört gün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u kızdırmak için ihtiyacı olan tek şey buydu” vurgusu yaptı.Gazete ayrıca, ‘Vietnam'ın yalnızca ABD için değil, aynı zamanda Çin için de giderek daha önemli hale geldiğini, çünkü her iki ülkenin de nüfuz sahibi olmak için yarıştığı’ değerlendirmesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-vietnam-iliskileri-karsilikli-saygi-ruhu-icerisinde-gelisiyor-1085030621.html

rusya

kuzey kore

vietnam

güney çin denizi

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

the new york times (nyt), rahm emmanuel, abd, büyükelçi, rusya, vladimir putin, kuzey kore, vietnam, güney çin denizi, tayvan