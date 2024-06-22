https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/putin-moskovadaki-mechul-asker-anitina-cicek-birakti-1085120603.html
Putin, Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı
Putin, Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T16:09+0300
2024-06-22T16:09+0300
2024-06-22T16:13+0300
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rusya
vladimir putin
anma ve keder günü
moskova
meçhul asker anıtı
çiçek
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, Aleksandr Bahçesi’nde düzenlenen anma törenine katılarak Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı.Onur kıtası, askeri bandonun çaldığı cenaze marşı eşliğinde Kremlin Duvarı’ndaki Sönmeyen Ateş Anıtı'nın önündeki standa çelenk bıraktı. Rus lider, Anavatanları için canlarını veren Sovyet askerlerinin anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdı.Kremlin duvarlarının yakınındaki Aleksandr Bahçesi’nde gerçekleşen bu törenlere geleneksel olarak Büyük Anavatan Savaşı (İkinci Dünya Savaşı) gazileri katılıyor. Çiçekler geleneksel olarak Sönmeyen Ateş Anıtı’na bırakılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/putin-rusya-avrasyanin-guvenligi-konusunu-nato-ulkeleriyle-gorusmeye-hazir-1085089105.html
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rusya, vladimir putin, anma ve keder günü, moskova, meçhul asker anıtı, çiçek
rusya, vladimir putin, anma ve keder günü, moskova, meçhul asker anıtı, çiçek
Putin, Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı
16:09 22.06.2024 (güncellendi: 16:13 22.06.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam 83 yıl önce Nazi Almanyası ordusunun Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı’nda ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü dolayısıyla başkent Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, Aleksandr Bahçesi’nde düzenlenen anma törenine katılarak Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı.
Onur kıtası, askeri bandonun çaldığı cenaze marşı eşliğinde Kremlin Duvarı’ndaki Sönmeyen Ateş Anıtı'nın önündeki standa çelenk bıraktı. Rus lider, Anavatanları için canlarını veren Sovyet askerlerinin anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdı.
Kremlin duvarlarının yakınındaki Aleksandr Bahçesi’nde gerçekleşen bu törenlere geleneksel olarak Büyük Anavatan Savaşı (İkinci Dünya Savaşı) gazileri katılıyor. Çiçekler geleneksel olarak Sönmeyen Ateş Anıtı’na bırakılıyor.