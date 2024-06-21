https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/putin-rusya-avrasyanin-guvenligi-konusunu-nato-ulkeleriyle-gorusmeye-hazir-1085089105.html
Putin: Rusya, Avrasya'nın güvenliği konusunu NATO ülkeleriyle görüşmeye hazır
Putin: Rusya, Avrasya'nın güvenliği konusunu NATO ülkeleriyle görüşmeye hazır
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Avrasya'nın güvenliği konusunu NATO ülkleri de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla görüşmeye hazır olduklarını belirtti. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T17:35+0300
2024-06-21T17:35+0300
2024-06-21T17:35+0300
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vladimir putin
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avrasya
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avrasya ekonomik birliği (aeb)
bdt
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Moskova’da askeri üniversite mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrasya güvenlik sisteminin oluşturulması konusunu NATO ülkeleri de dahil olmak üzere diğer uluslararsı kuruluşlarla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Putin, “Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığım toplantıda Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenliğin oluşturulmasına yönelik çalışma vizyonumuzu ana hatlarıyla açıklamıştım. Bu önemli, hayati konuların hem Şanghay İşbirliği Örgütü, BDT, Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS üyeleri hem de Avrupa ve NATO ülkeleri de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla kapsamlı görüşmesine hazırız” dedi.Putin, 14 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Avrasya'da yeni bir güvenlik sistemi oluşturulması ve gelecekte, bölgedeki dış güçlerin askeri varlığına kademeli olarak son verilmesine doğru ilerlemek gerektiğini ifade etmişti.Rus lider, mevcut durumda Avrasya bölgesindeki dış güçlerin askeri varlığına son verilmesi tezinin gerçekçi görünmeyebileceğini, ancak güvenilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi halinde bu tür birliklere ihtiyaç kalmayacağını vurgulamıştı.Avrasya ülke ve bölgelerinin ortak güvenlik alanında işbirliği alanlarını kendilerinin belirlemesi, çalışan kurumlar, mekanizmalar ve anlaşmalar sistemi oluşturması gerektiğinin önemine dikkat çeken Rus lider, Avrasya güvenlik sisteminin önemli bir kısmının ekonomi, sosyal refah, entegrasyon ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin yanı sıra yoksulluğun, eşitsizliğin, iklimin, ekolojinin aşılması gibi ortak sorunların çözülmesi sorunlarına yanıt verecek mekanizmalardan oluşması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-ukrayna-tarafiyla-diyalogu-istanbul-ve-minsk-temelinde-surdurmeye-hazir-1085048855.html
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vladimir putin, rusya, avrasya, nato, güvenlik, şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya ekonomik birliği (aeb), bdt, brics
vladimir putin, rusya, avrasya, nato, güvenlik, şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya ekonomik birliği (aeb), bdt, brics
Putin: Rusya, Avrasya'nın güvenliği konusunu NATO ülkeleriyle görüşmeye hazır
Rusya lideri Putin, Avrasya'nın güvenliği konusunu NATO ülkleri de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla görüşmeye hazır olduklarını belirtti.
Moskova’da askeri üniversite mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrasya güvenlik sisteminin oluşturulması konusunu NATO ülkeleri de dahil olmak üzere diğer uluslararsı kuruluşlarla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Putin, “Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığım toplantıda Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenliğin oluşturulmasına yönelik çalışma vizyonumuzu ana hatlarıyla açıklamıştım. Bu önemli, hayati konuların hem Şanghay İşbirliği Örgütü, BDT, Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS üyeleri hem de Avrupa ve NATO ülkeleri de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla kapsamlı görüşmesine hazırız” dedi.
Putin, 14 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Avrasya'da yeni bir güvenlik sistemi oluşturulması ve gelecekte, bölgedeki dış güçlerin askeri varlığına kademeli olarak son verilmesine doğru ilerlemek gerektiğini ifade etmişti.
Rus lider, mevcut durumda Avrasya bölgesindeki dış güçlerin askeri varlığına son verilmesi tezinin gerçekçi görünmeyebileceğini, ancak güvenilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi halinde bu tür birliklere ihtiyaç kalmayacağını vurgulamıştı.
Avrasya ülke ve bölgelerinin ortak güvenlik alanında işbirliği alanlarını kendilerinin belirlemesi, çalışan kurumlar, mekanizmalar ve anlaşmalar sistemi oluşturması gerektiğinin önemine dikkat çeken Rus lider, Avrasya güvenlik sisteminin önemli bir kısmının ekonomi, sosyal refah, entegrasyon ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin yanı sıra yoksulluğun, eşitsizliğin, iklimin, ekolojinin aşılması gibi ortak sorunların çözülmesi sorunlarına yanıt verecek mekanizmalardan oluşması gerektiğini belirtmişti.