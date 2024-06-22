https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/portekiz-teknik-direktoru-martinez-turkiye-macini-yorumladi-farkli-bir-durum-ortaya-cikabilirdi-1085127903.html

Portekiz Teknik Direktörü Martinez, Türkiye maçını yorumladı: 'Farklı bir durum ortaya çıkabilirdi'

Portekiz Teknik Direktörü Martinez, Türkiye maçını yorumladı: 'Farklı bir durum ortaya çıkabilirdi'

Sputnik Türkiye

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşısında ilk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyerek, "Çok iyi savunma yaptık... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T22:37+0300

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz, Dortmund’da oynanan müsabakada A Milli Futbol Takımı’nı 3-0 yendi. Karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuşan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Çekya’ya karşı oynadığımız seviyede aynı maçı oynadık. İlk golü biz attık, bu önemliydi. Türkiye de maça iyi başladı. Atmosfer harikaydı. Biz oyuna odaklandık. İlk golden sonra maçı kontrol ettik. Maçı kontrol altında gol yemeden sürmemiz önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz. Şimdi 3. maçı düşüneceğiz. Oyuncuların tavrı ve yaklaşımı çok mutlu etti. Takım olarak maçtan maça ilerlemeye kaydettiğimizi gösterdik" diye konuştu.Pepe ve Ronaldo yorumları Deneyimli savunma oyuncusu Pepe’nin iyi bir profesyonel örnek olduğunu ifade eden Martinez, Cristiano Ronaldo için ise, "Ronaldo zaten harika. Bu maçta Fernandes’e asist yapması Portekiz futbolu için önem verdiğini gösteriyor. Bu futbol dünyasında anlatılmalı. O pozisyonda asist yapmayı tercih etmesi atabileceği golden daha anlamlı" şeklinde konuştu.'Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam ettik'Kolay bir maç oynamadıklarını söyleyen Roberto Martinez, "Türkiye bireysel yeteneğe sahip bir takım. Bunu bugün çok iyi durdurduk. İlk golü attığınız zaman sahada kendinize alan açıyorsunuz. Yüksek tempoda bir maç oldu. Atmosfer de birazcık bunu yaptı. Golü attığınızda her iki ekibin performansını etkiliyor. Biz ilk golü atmakla kontrolü ele geçirdik. Çok iyi savunma yaptık. Türkiye’nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam ettik. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve golü yemeden tamamladık" açıklamasında bulundu.'Endişelendiriyor'Maçta sahaya giren taraftarların sorulması üzerine Martinez, "Endişelendiriyor. Bugün sahaya giren taraftarın niyeti iyiydi. Yıldız futbolcuları görüp bu hareketi yapıyor. Kötü niyetli bir kişi girerse başlarına başka şey olabilir. Taraftara da doğru mesajı vermek lazım. Bu yaptığınız doğru bir şey değil" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-maci-sonrasi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085127215.html

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portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff), a milli futbol takımı, avrupa futbol şampiyonası