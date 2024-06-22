https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/patrusev-bati-abd-ve-ingilterenin-kiskirtmasiyla-nazizmi-yeniden-rusyaya-karsi-kullaniyor-1085112880.html

Patruşev: Batı, ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i yeniden Rusya’ya karşı kullanıyor

Patruşev: Batı, ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i yeniden Rusya’ya karşı kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T12:05+0300

2024-06-22T12:05+0300

2024-06-22T12:05+0300

dünya

rusya

kremlin

nikolay patruşev

natsionalnaya oborona (ulusal savunma) dergisi

makale

nazizm

kışkırtma

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Patruşev, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi için kaleme aldığı makalede Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat doğrultusunda Avrupa’nın Nazilerden arındırılması yönündeki çalışmalarını tamamlamadığı gibi ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i bir kez daha Rusya’ya karşı kullanarak yeniden canlandırdığı ifade etti.“ABD ve İngiltere’nin resmi ve gölge liderleri, ‘özgürlük ve demokrasiyi’ savunmaya yönelik sözlerden geri kalmadan Avrupa’daki faşist ve Nazi ideolojisine olan önceki desteklerine geri döndü ve Rus düşmanı fikirlerle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük askerileşmeyi coşkuyla destekledi” ifadelerini kullanan Patruşev, şöyle devam etti:‘Rusya’nın NATO ile savaşma planlarına ilişkin yalanlar Batılı liderlerin çıkarları doğrultusunda uyduruluyor’Avrupalı ​​ve daha sonra Amerikalı seçkinlerin yüzyıllar boyunca Rusya hakkındaki yalanları teşvik ederek bilinçaltı düzeyde Rusya’ya karşı nefreti beslediğine ve halkların eşitliğine, aile değerlerine, topluma ve ülkeye saygıya dayanan bir medeniyetin genetik olarak reddini geliştirdiğine dikkat çeken Patruşev, şu ifadelerle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/patrusev-anglo-saksonlarin-rusya-topraklarini-ele-gecirme-planlari-gerceklesmeyecek-1082826995.html

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rusya, kremlin, nikolay patruşev, natsionalnaya oborona (ulusal savunma) dergisi, makale, nazizm, kışkırtma