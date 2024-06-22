https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/patrusev-bati-abd-ve-ingilterenin-kiskirtmasiyla-nazizmi-yeniden-rusyaya-karsi-kullaniyor-1085112880.html
Patruşev: Batı, ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i yeniden Rusya’ya karşı kullanıyor
Patruşev: Batı, ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i yeniden Rusya’ya karşı kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T12:05+0300
2024-06-22T12:05+0300
2024-06-22T12:05+0300
dünya
rusya
kremlin
nikolay patruşev
natsionalnaya oborona (ulusal savunma) dergisi
makale
nazizm
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Patruşev, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi için kaleme aldığı makalede Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat doğrultusunda Avrupa’nın Nazilerden arındırılması yönündeki çalışmalarını tamamlamadığı gibi ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i bir kez daha Rusya’ya karşı kullanarak yeniden canlandırdığı ifade etti.“ABD ve İngiltere’nin resmi ve gölge liderleri, ‘özgürlük ve demokrasiyi’ savunmaya yönelik sözlerden geri kalmadan Avrupa’daki faşist ve Nazi ideolojisine olan önceki desteklerine geri döndü ve Rus düşmanı fikirlerle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük askerileşmeyi coşkuyla destekledi” ifadelerini kullanan Patruşev, şöyle devam etti:‘Rusya’nın NATO ile savaşma planlarına ilişkin yalanlar Batılı liderlerin çıkarları doğrultusunda uyduruluyor’Avrupalı ve daha sonra Amerikalı seçkinlerin yüzyıllar boyunca Rusya hakkındaki yalanları teşvik ederek bilinçaltı düzeyde Rusya’ya karşı nefreti beslediğine ve halkların eşitliğine, aile değerlerine, topluma ve ülkeye saygıya dayanan bir medeniyetin genetik olarak reddini geliştirdiğine dikkat çeken Patruşev, şu ifadelerle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/patrusev-anglo-saksonlarin-rusya-topraklarini-ele-gecirme-planlari-gerceklesmeyecek-1082826995.html
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rusya, kremlin, nikolay patruşev, natsionalnaya oborona (ulusal savunma) dergisi, makale, nazizm, kışkırtma
Patruşev: Batı, ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i yeniden Rusya’ya karşı kullanıyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat doğrultusunda Avrupa’nın Nazilerden arındırılması yönündeki çalışmalarını tamamlamadığı gibi ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i bir kez daha Rusya’ya karşı kullandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Patruşev, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi için kaleme aldığı makalede Batı’nın 1945’te Potsdam’da muzaffer güçler arasında varılan mutabakat doğrultusunda Avrupa’nın Nazilerden arındırılması yönündeki çalışmalarını tamamlamadığı gibi ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm’i bir kez daha Rusya’ya karşı kullanarak yeniden canlandırdığı ifade etti.
“ABD ve İngiltere’nin resmi ve gölge liderleri, ‘özgürlük ve demokrasiyi’ savunmaya yönelik sözlerden geri kalmadan Avrupa’daki faşist ve Nazi ideolojisine olan önceki desteklerine geri döndü ve Rus düşmanı fikirlerle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük askerileşmeyi coşkuyla destekledi” ifadelerini kullanan Patruşev, şöyle devam etti:
Müttefik devletlerin liderlerinin 1945’te Yalta Konferansı’nda mutabakata vardığı Avrupa’nın Nazilerden arındırılması sürecinin Batı tarafından henüz tamamlanmadığı açıkça ortaya çıktı. ABD ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla Nazizm tekrar canlandırıldı ve yeniden ülkemize karşı kullanılıyor.
‘Rusya’nın NATO ile savaşma planlarına ilişkin yalanlar Batılı liderlerin çıkarları doğrultusunda uyduruluyor’
Avrupalı ve daha sonra Amerikalı seçkinlerin yüzyıllar boyunca Rusya hakkındaki yalanları teşvik ederek bilinçaltı düzeyde Rusya’ya karşı nefreti beslediğine ve halkların eşitliğine, aile değerlerine, topluma ve ülkeye saygıya dayanan bir medeniyetin genetik olarak reddini geliştirdiğine dikkat çeken Patruşev, şu ifadelerle devam etti:
Eski yalancıların takipçileri bugün ABD, İngiltere ve Avrupa’da onlarca bilim enstitüsünde çalışıyor, Rusya karşıtı alaycı teoriler geliştiriyor ve yalan yanlış haberler için hikayeler yazıyor. Rusya’nın NATO ülkeleriyle savaş planladığı yönündeki mevcut korku hikayeleri, Batı’daki politika yapıcı çevrelerin ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma arzusunun bir yansımasıdır.