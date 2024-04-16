https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/patrusev-anglo-saksonlarin-rusya-topraklarini-ele-gecirme-planlari-gerceklesmeyecek-1082826995.html
Patruşev: Anglo-Saksonların Rusya topraklarını ele geçirme planları gerçekleşmeyecek
Patruşev: Anglo-Saksonların Rusya topraklarını ele geçirme planları gerçekleşmeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Anglo-Saksonların Ukrayna'daki neo-Nazi rejimini de kullanarak Rusya'nın egemenliğini elinden alma... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T16:44+0300
2024-04-16T16:44+0300
2024-04-16T16:44+0300
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Rusya'nın kuzeybatı ucundaki Arhangelsk kentinde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Patruşev, Rusya'nın gücü ve potansiyelinin Batı'yı her zaman kızdırdığını belirtti.Batı toplumlarında kendini üstün görme ideolojisinin yüzyıllardır hakim olduğunu anımsatan Patruşev, "Tarih, Rus devletini zayıflatmayı ve kaynaklarına el koymayı amaçlayan çok sayıda girişim yapıldığını gösteriyor. Topraklarımıza yönelik tüm askeri harekatlar ve bunların nasıl sona erdiği hafızalarımızda. Büyük İvan döneminde İngilizlerin Rusya'nın Avrupa kısmının kuzeyinini ele geçirmek için yaptıkları başarısız girişimleri hatırlamak da yerinde olur. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz deniz piyadeleri Murmansk ve Arhangelsk'e çıkarma yaptı, ancak Kızıl Ordu 'işgalcileri onurlu bir şekilde mağlup ederek' onların bölgede hakimiyet kurmasına izin vermedi" dedi.Knouşmasını, "Şu anda da Anglo-Saksonlar, Ukrayna'daki neo-Nazi rejimini hain bir şekilde kullanmak da dahil çok çeşitli askeri, terörist, istihbari, teknolojik ve mali yöntemler kullanarak bir kez daha Rusya'yı siyasi, ekonomik ve kültürel egemenlikten mahrum bırakma amacını güdüyor" diye sürdüren Patruşev, "Ancak bu planlar gerçekleşmeyecek. Rus toplumu Batı'nın düşündüğünden çok daha fazla birlik oldu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, rusya, anglo-sakson, batı, tarih, kızıl ordu
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, rusya, anglo-sakson, batı, tarih, kızıl ordu
Patruşev: Anglo-Saksonların Rusya topraklarını ele geçirme planları gerçekleşmeyecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Anglo-Saksonların Ukrayna'daki neo-Nazi rejimini de kullanarak Rusya'nın egemenliğini elinden alma planlarının gerçekleşmeyeceğini, zira Rus toplumunun Batı'nın düşündüğünden çok daha fazla birlik olduğunu vurguladı.
Rusya'nın kuzeybatı ucundaki Arhangelsk kentinde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Patruşev, Rusya'nın gücü ve potansiyelinin Batı'yı her zaman kızdırdığını belirtti.
Batı toplumlarında kendini üstün görme ideolojisinin yüzyıllardır hakim olduğunu anımsatan Patruşev, "Tarih, Rus devletini zayıflatmayı ve kaynaklarına el koymayı amaçlayan çok sayıda girişim yapıldığını gösteriyor. Topraklarımıza yönelik tüm askeri harekatlar ve bunların nasıl sona erdiği hafızalarımızda. Büyük İvan döneminde İngilizlerin Rusya'nın Avrupa kısmının kuzeyinini ele geçirmek için yaptıkları başarısız girişimleri hatırlamak da yerinde olur. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz deniz piyadeleri Murmansk ve Arhangelsk'e çıkarma yaptı, ancak Kızıl Ordu 'işgalcileri onurlu bir şekilde mağlup ederek' onların bölgede hakimiyet kurmasına izin vermedi" dedi.
Knouşmasını, "Şu anda da Anglo-Saksonlar, Ukrayna'daki neo-Nazi rejimini hain bir şekilde kullanmak da dahil çok çeşitli askeri, terörist, istihbari, teknolojik ve mali yöntemler kullanarak bir kez daha Rusya'yı siyasi, ekonomik ve kültürel egemenlikten mahrum bırakma amacını güdüyor" diye sürdüren Patruşev, "Ancak bu planlar gerçekleşmeyecek. Rus toplumu Batı'nın düşündüğünden çok daha fazla birlik oldu" ifadelerini kullandı.