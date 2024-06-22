https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/oyuncu-caglar-ertugrul-70-milyon-begeniye-aksam-sahaya-atlarim-1085119418.html
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: '70 milyon beğeniye akşam sahaya atlarım'
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: '70 milyon beğeniye akşam sahaya atlarım'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Çağlar Ertuğru Türkiye-Portekiz karşılaşması öncesi paylaşımda bulunarak "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım!" dedi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T15:32+0300
2024-06-22T15:32+0300
2024-06-22T15:32+0300
yaşam
çağlar ertuğrul
oyuncu
maç
portekiz
türkiye
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085118867_0:0:958:540_1920x0_80_0_0_5553291b61e8d7cd0695de51a182a30d.png
Oyuncu Çağlar Ertuğrul milli maç öncesi sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Ertuğrul paylaşımında, ''70 milyon beğeniye akşam sahaya atlarım'' ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/mert-muldurun-golu-euro-2024te-haftanin-golu-secildi-1085116393.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085118867_0:0:958:720_1920x0_80_0_0_a53853afebf46de55e149645baaccfc0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çağlar ertuğrul, oyuncu, maç, portekiz, türkiye, sosyal medya
çağlar ertuğrul, oyuncu, maç, portekiz, türkiye, sosyal medya
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: '70 milyon beğeniye akşam sahaya atlarım'
Oyuncu Çağlar Ertuğru Türkiye-Portekiz karşılaşması öncesi paylaşımda bulunarak "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım!" dedi.
Oyuncu Çağlar Ertuğrul milli maç öncesi sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Ertuğrul paylaşımında, ''70 milyon beğeniye akşam sahaya atlarım'' ifadesini kullandı.