https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/mert-muldurun-golu-euro-2024te-haftanin-golu-secildi-1085116393.html

Mert Müldür'ün golü Euro 2024'te 'haftanın golü' seçildi

Mert Müldür'ün golü Euro 2024'te 'haftanın golü' seçildi

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk haftanın... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T13:54+0300

2024-06-22T13:54+0300

2024-06-22T13:54+0300

spor

mert müldür

euro 2024

türkiye

gürcistan

gol

en iyi gol

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UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı.A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu.Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.

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mert müldür, euro 2024, türkiye, gürcistan, gol, en iyi gol