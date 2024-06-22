https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/muharrem-inceden-portekizi-kurtce-tebrik-eden-eski-hdpli-milletvekiline-tepki-sen-vatansizsin-1085128087.html

Muharrem İnce'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden eski HDP'li milletvekiline tepki: 'Sen vatansızsın!'

Muharrem İnce'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden eski HDP'li milletvekiline tepki: 'Sen vatansızsın!'

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski HDP Şırnak Milletvekili'ne sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek sitem etti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T22:59+0300

2024-06-22T22:59+0300

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portekiz milli futbol takımı

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Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) gönderisi paylaşan HDP'li Şırnak milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi. Devamında ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/portekiz-teknik-direktoru-martinez-turkiye-macini-yorumladi-farkli-bir-durum-ortaya-cikabilirdi-1085127903.html

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ince, muharrem ince, kürt, hdp, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)