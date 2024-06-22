https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/muharrem-inceden-portekizi-kurtce-tebrik-eden-eski-hdpli-milletvekiline-tepki-sen-vatansizsin-1085128087.html
Muharrem İnce'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden eski HDP'li milletvekiline tepki: 'Sen vatansızsın!'
Muharrem İnce'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden eski HDP'li milletvekiline tepki: 'Sen vatansızsın!'
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski HDP Şırnak Milletvekili'ne sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek sitem etti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T22:59+0300
2024-06-22T22:59+0300
2024-06-22T22:59+0300
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Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) gönderisi paylaşan HDP'li Şırnak milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi. Devamında ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/portekiz-teknik-direktoru-martinez-turkiye-macini-yorumladi-farkli-bir-durum-ortaya-cikabilirdi-1085127903.html
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ince, muharrem ince, kürt, hdp, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
ince, muharrem ince, kürt, hdp, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
Muharrem İnce'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden eski HDP'li milletvekiline tepki: 'Sen vatansızsın!'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski HDP Şırnak Milletvekili'ne sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek sitem etti.
Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) gönderisi paylaşan HDP'li Şırnak milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Devamında ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.