https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/misir-umman-irak-ve-kik-ermenistanin-filistin-devletini-tanimasindan-memnun-1085108892.html
Mısır, Umman, Irak ve KİK, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun
Mısır, Umman, Irak ve KİK, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun
Sputnik Türkiye
Mısır, Umman ve Irak ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T09:29+0300
2024-06-22T09:29+0300
2024-06-22T09:29+0300
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve bunun 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail işgalinin sonlanmasını destekleyici bir adım olduğu ifade edildi.Ermenistan'ın, Filistin meselesini desteklemesinin takdir edildiği açıklamada, bu meselenin kökenlerini ve nedenlerini ele alan ve Filistin halkının meşru haklarını yeniden tesis eden gerçek bir barış sürecinin yeniden canlandırılmasına olanak sağlayacak bu türden çabaların devam etmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/zambiyada-filler-abdli-turisti-ezerek-oldurdu-1085107374.html
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ermenistan, irak, mısır, filistin
ermenistan, irak, mısır, filistin
Mısır, Umman, Irak ve KİK, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun
Mısır, Umman ve Irak ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve bunun 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail işgalinin sonlanmasını destekleyici bir adım olduğu ifade edildi.
Ermenistan'ın, Filistin meselesini desteklemesinin takdir edildiği açıklamada, bu meselenin kökenlerini ve nedenlerini ele alan ve Filistin halkının meşru haklarını yeniden tesis eden gerçek bir barış sürecinin yeniden canlandırılmasına olanak sağlayacak bu türden çabaların devam etmesi istendi.