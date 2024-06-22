https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/misir-umman-irak-ve-kik-ermenistanin-filistin-devletini-tanimasindan-memnun-1085108892.html

Mısır, Umman, Irak ve KİK, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

Mısır, Umman, Irak ve KİK, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

Sputnik Türkiye

Mısır, Umman ve Irak ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T09:29+0300

2024-06-22T09:29+0300

2024-06-22T09:29+0300

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve bunun 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail işgalinin sonlanmasını destekleyici bir adım olduğu ifade edildi.Ermenistan'ın, Filistin meselesini desteklemesinin takdir edildiği açıklamada, bu meselenin kökenlerini ve nedenlerini ele alan ve Filistin halkının meşru haklarını yeniden tesis eden gerçek bir barış sürecinin yeniden canlandırılmasına olanak sağlayacak bu türden çabaların devam etmesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/zambiyada-filler-abdli-turisti-ezerek-oldurdu-1085107374.html

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