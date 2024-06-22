https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kusadasinda-calisanlarinin-polise-mukavemet-gosterdigi-is-yeri-muhurlendi-1085115307.html

Kuşadası'nda çalışanlarının polise mukavemet gösterdiği iş yeri mühürlendi

Kuşadası'nda çalışanlarının polise mukavemet gösterdiği iş yeri mühürlendi

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde müzik yayınının sonlandırılması için giden 2 polis memuruna mukavemet gösterilen iş yeri 7 gün süreyle mühürlendi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T13:17+0300

2024-06-22T13:17+0300

2024-06-22T13:17+0300

türkiye

kuşadası

müzik

müzik kısıtlaması

mühür

aydın

polise mukavemet

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Olay, 18 Haziran 2024 Salı günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, müzik yayınının yasak olduğu saatte sonlandırılması için giden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlisi iki polis memuruna karşı görevli mekanda mukavemet gösterildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, işyeri ise mülki amirin onayıyla 7 gün süreyle mühürlendi.Emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını ve yasal düzenlemelere uyulması konusunda işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/evinde-15-metrelik-timsah-besleyen-supheli-gozaltina-alindi-1085114386.html

türkiye

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kuşadası, müzik, müzik kısıtlaması, mühür, aydın, polise mukavemet