https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/emlak-piyasasinda-yeni-donem-ilanlar-artik-e-devlet-uzerinden-yetkilendirilecek-1085074475.html
Emlak piyasasında yeni dönem: İlanlar artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek
Emlak piyasasında yeni dönem: İlanlar artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek
Sputnik Türkiye
Emlak piyasasında spekülasyonun önüne geçmek için yönetmelikte yapılan değişikliklerle, internet ortamındaki ilanlar için kimlik ve yetki doğrulaması... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:07+0300
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Teknik çalışmaların sona yaklaştığı bu süreçte, e-Devlet üzerinden bir yetkilendirme ekranı hazırlanacak. Bu ekran üzerinden konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına göre yetki süresi belirlenecek. İlanı verecek emlakçının seçilmesi ve yetkilendirme işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.Uygulama Temmuz ayında devreye girecekMilliyet'in haberine göre, e-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme işlemi ile ilgili uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması hedefleniyor. Bu yenilik, emlak piyasasında güvenliği artırarak, ilanların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/islam-memis-kuyumcularda-kuyruk-olusacak-diyerek-uyardi-altin-almak-icin-gec-mi-1085068332.html
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e-devlet, e-devlet kapısı, emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları
e-devlet, e-devlet kapısı, emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları
Emlak piyasasında yeni dönem: İlanlar artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek
12:07 21.06.2024 (güncellendi: 12:14 21.06.2024)
Emlak piyasasında spekülasyonun önüne geçmek için yönetmelikte yapılan değişikliklerle, internet ortamındaki ilanlar için kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü 1 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yeni aşamada ise ilanların ev sahibi, akraba veya yetkili temsilciye ait olması zorunluluğu kapsamında yetkilendirme işlemleri e-Devlet'e taşınacak.
Teknik çalışmaların sona yaklaştığı bu süreçte, e-Devlet üzerinden bir yetkilendirme ekranı hazırlanacak. Bu ekran üzerinden konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına göre yetki süresi belirlenecek. İlanı verecek emlakçının seçilmesi ve yetkilendirme işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Uygulama Temmuz ayında devreye girecek
Milliyet'in haberine göre, e-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme işlemi ile ilgili uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması hedefleniyor. Bu yenilik, emlak piyasasında güvenliği artırarak, ilanların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyor.