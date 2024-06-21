https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/emlak-piyasasinda-yeni-donem-ilanlar-artik-e-devlet-uzerinden-yetkilendirilecek-1085074475.html

Emlak piyasasında yeni dönem: İlanlar artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek

Emlak piyasasında yeni dönem: İlanlar artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilecek

Sputnik Türkiye

Emlak piyasasında spekülasyonun önüne geçmek için yönetmelikte yapılan değişikliklerle, internet ortamındaki ilanlar için kimlik ve yetki doğrulaması... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T12:07+0300

2024-06-21T12:07+0300

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Teknik çalışmaların sona yaklaştığı bu süreçte, e-Devlet üzerinden bir yetkilendirme ekranı hazırlanacak. Bu ekran üzerinden konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına göre yetki süresi belirlenecek. İlanı verecek emlakçının seçilmesi ve yetkilendirme işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.Uygulama Temmuz ayında devreye girecekMilliyet'in haberine göre, e-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme işlemi ile ilgili uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması hedefleniyor. Bu yenilik, emlak piyasasında güvenliği artırarak, ilanların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

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e-devlet, e-devlet kapısı, emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları