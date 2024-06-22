https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kayseride-belediye-meclisi-uyesinin-silahla-bacagindan-vurulmasiyla-ilgili-2-zanli-tutuklandi-1085125481.html
Kayseri'de belediye meclisi üyesinin silahla bacağından vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Kayseri'de belediye meclisi üyesinin silahla bacağından vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B'nin darp edildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T19:30+0300
2024-06-22T19:30+0300
2024-06-22T19:31+0300
türkiye
kayseri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
belediye meclisi
silahlı saldırı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı. 58 yaşındaki Ş.B'nin Büyükkömarmut Mahallesi'nde darp edildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kayseride-belediye-meclisi-uyesi-silahla-bacagindan-yaralandi-1085107129.html
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kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye meclisi, silahlı saldırı
kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye meclisi, silahlı saldırı
Kayseri'de belediye meclisi üyesinin silahla bacağından vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
19:30 22.06.2024 (güncellendi: 19:31 22.06.2024)
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B'nin darp edildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı. 58 yaşındaki Ş.B'nin Büyükkömarmut Mahallesi'nde darp edildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.