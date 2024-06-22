https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kayseride-belediye-meclisi-uyesinin-silahla-bacagindan-vurulmasiyla-ilgili-2-zanli-tutuklandi-1085125481.html

Kayseri'de belediye meclisi üyesinin silahla bacağından vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de belediye meclisi üyesinin silahla bacağından vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B'nin darp edildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T19:30+0300

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türkiye

kayseri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

belediye meclisi

silahlı saldırı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı. 58 yaşındaki Ş.B'nin Büyükkömarmut Mahallesi'nde darp edildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kayseride-belediye-meclisi-uyesi-silahla-bacagindan-yaralandi-1085107129.html

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kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye meclisi, silahlı saldırı