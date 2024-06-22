Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı

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SESLİ HABER ‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’ 07:16 2 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 07:30 11 dk

SESLİ HABER Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde 07:51 2 dk

SESLİ HABER Çin’den G7 ortak bildirisine tepki 08:17 2 dk

SESLİ HABER Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor 08:32 4 dk

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SESLİ HABER ‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’ 11:10 4 dk

SESLİ HABER ATM’lerde yeni dönem başlıyor 11:21 3 dk

SESLİ HABER Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de 11:40 2 dk

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SESLİ HABER ‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’ 12:09 4 dk

SESLİ HABER Türk lirası için dikkat çeken analiz 12:23 1 dk

SESLİ HABER Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor 12:51 3 dk

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HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

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SESLİ HABER Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var? 15:10 2 dk

SESLİ HABER EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru 15:28 2 dk

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SESLİ HABER Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı 20:36 1 dk

SESLİ HABER Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi 20:47 2 dk

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