https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kayseride-belediye-meclisi-uyesi-silahla-bacagindan-yaralandi-1085107129.html
Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T00:21+0300
2024-06-22T00:21+0300
2024-06-22T00:24+0300
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AA'nın haberine göre göre, husumetli oldukları öğrenilen 58 yaşındaki Ş.B ile 61 yaşındaki E.U., ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.E.U, Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bodrum-ilcesinde-saldiriya-ugrayan-is-insani-kaya-sabanci-hastaneye-kaldirildi-1085057183.html
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Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
00:21 22.06.2024 (güncellendi: 00:24 22.06.2024)
Kayseri’de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre göre, husumetli oldukları öğrenilen 58 yaşındaki Ş.B ile 61 yaşındaki E.U., ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.
E.U, Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.