https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/isvicreli-siyasetci-rusyanin-ukrayna-konulu-konferansa-davet-edilmemesi-hataydi-1085125005.html

İsviçreli siyasetçi: Rusya’nın Ukrayna konulu konferansa davet edilmemesi hataydı

İsviçreli siyasetçi: Rusya’nın Ukrayna konulu konferansa davet edilmemesi hataydı

Sputnik Türkiye

İsviçreli siyasetçi Micheline Calmy-Rey, Rusya'nın Ukrayna konulu konferansa davet edilmemesinin hata olduğunu belirtti. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:43+0300

2024-06-22T18:43+0300

2024-06-22T18:43+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

konferans

zirve

rusya

moskova

neue zürcher zeitung

sonuç bildirgesi

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İsviçre Konfederasyonu eski Başkanı Micheline Calmy-Rey, Neue Zürcher Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansa davet edilmemesi kararının hata olduğunu söyledi.Calmy-Rey, “Evet, Rusya'yı Ukrayna konulu zirveye davet etmeme kararı bir hataydı. Bunun İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndaki değerlendirmelerde önemli bir konu haline geleceğinden hiç şüphem yok. Şimdi, ‘Rus temsilcilerin zaten gelemeyeceklerini daha önce defalarca vurguladıklarını’ iddia ediyorlar. Ama yine de Moskova'ya davetiye göndermeliydik. Bu, İsviçre'nin yalnızca Ukrayna ve müttefiklerinin çaldığı melodiyle dans ettiği yönündeki suçlamaları çürütürdü” dedi.Calmy-Rey ayrıca, İsviçre'nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik aktif çabalarını sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.İsviçre, 15-16 Haziran’da, Lucerne kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde Ukrayna konulu bir konferans düzenlemişti. Konferansa 91 devlet ve 8 uluslararası kuruluş katılmıştı.Aralarında Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş ortak bildiriyi imzalamazken, Irak ve Ürdün başlangıçtaki sunumda ortak bildiriyi imzalamış olarak gösterilmiş, ancak liste daha sonra bu iki ülkeyi dışarıda bırakacak şekilde güncellenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ukrayna-barsi-zirvesi-bildirisini-destekleyenler-listesinden-bir-ulke-daha-silindi-1084954411.html

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