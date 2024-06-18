https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ukrayna-barsi-zirvesi-bildirisini-destekleyenler-listesinden-bir-ulke-daha-silindi-1084954411.html

Ukrayna Barşı Zirvesi bildirisini destekleyenler listesinden bir ülke daha silindi

Ukrayna Barşı Zirvesi bildirisini destekleyenler listesinden bir ülke daha silindi

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, daha önceki tahminleri yanıltmayarak kendi başına buyruk eylemin... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T11:24+0300

2024-06-18T11:24+0300

2024-06-18T11:24+0300

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve 17 Haziran'da güncellenen verilere göre, Irak ve Ürdün'ün ardından Ruanda da geçtiğimiz hafta sonu İsviçre'de düzenlenen Ukrayna’da barış konulu konferansın bildirisini destekleyenler listesinden çıktı.16 Haziran’da ortak bildiriyi destekleyen ülkeler listesinde yer aldığı belirlenen Ruanda’nın, daha sonra bu listeden çıkarıldığı anlaşılırken, bir gün önce de Irak ve Ürdün’ün de başlangıçtaki sunumda ortak bildiriyi imzalamış olarak gösterildiği, ancak daha sonra bu iki ülkeyi dışarıda bırakacak şekilde güncellendiği açıklanmıştı.İsviçre Dışişleri Bakanlığı, daha sonraki açıklamasında, Irak ve Ürdün'ün Ukrayna'ya ilişkin nihai bildiriyi imzalayanlar listesine bir ‘koordinasyon sorunu’ nedeniyle yanlışlıkla eklendiğini söylemişti.BRICS üyeleri olan Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, BAE ve bunlara ek olarak Ermenistan, Bahreyn, Endonezya, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Tayland'ın da bildiriyi imzalamayı reddedenler arasında yer aldığı anlaşılmıştı.Vatikan Basın Servisi'nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Vatikan’ın gözlemci statüsü nedeniyle belgeyi imzalamadığı bildirilirken, böylece İsviçre’deki ortak bildiri, etkinliğe katılan 91 ülkeden 77'si tarafından imzalanmış oldu.Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesinin-ardindan-1084917008.html

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