https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fatih-terimden-arda-guler-iddiasi-bunu-ilk-dile-getiren-ben-olayim-1085106950.html

Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'Bunu ilk dile getiren ben olayım'

Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'Bunu ilk dile getiren ben olayım'

Sputnik Türkiye

Teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid forması giyen Arda Güler Arda Güler'le için dikkat çeken ifadeler kullandı. Terim "Eğer kariyerini doğru bir şekilde... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.'Bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz'Habertürk'ün aktardığına göre "Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek" diyen Terim, şu değerlendirmelerde bulundu:'Cristiano tüm zamanların en iyi futbolcularından biri'Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olduğunu söykeyen Terim, "Birçok kez rakip olduk ve açıkçası bizi cezalandırdığı maçlar oldu. 2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Unutmayın, futbol çok fazla fedakârlık gerektiren bir meslektir. Dünyadaki birçok meslekten farklı olarak geleceğinizi 10-12 yaşlarında inşa etmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda vazgeçeceğiniz en küçük şey tüm hayatınızı değiştirebilir. Bugün 39 yaşına basan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor" dedi ve şunları ekledi:41 yaşındaki Pepe'nin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Terim, şu yorumda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/portekiz-maci-oncesi-arda-guler-belirsizligi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085104677.html

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fatih terim, türkiye a milli futbol takımı, portekiz, türkiye, real madrid, real madrid, real madrid, carlo ancelotti, kylian mbappe, vinicius jr