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Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'Bunu ilk dile getiren ben olayım'
Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'Bunu ilk dile getiren ben olayım'
Sputnik Türkiye
Teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid forması giyen Arda Güler Arda Güler'le için dikkat çeken ifadeler kullandı. Terim "Eğer kariyerini doğru bir şekilde... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.'Bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz'Habertürk'ün aktardığına göre "Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek" diyen Terim, şu değerlendirmelerde bulundu:'Cristiano tüm zamanların en iyi futbolcularından biri'Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olduğunu söykeyen Terim, "Birçok kez rakip olduk ve açıkçası bizi cezalandırdığı maçlar oldu. 2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Unutmayın, futbol çok fazla fedakârlık gerektiren bir meslektir. Dünyadaki birçok meslekten farklı olarak geleceğinizi 10-12 yaşlarında inşa etmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda vazgeçeceğiniz en küçük şey tüm hayatınızı değiştirebilir. Bugün 39 yaşına basan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor" dedi ve şunları ekledi:41 yaşındaki Pepe'nin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Terim, şu yorumda bulundu:
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Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'Bunu ilk dile getiren ben olayım'

00:05 22.06.2024 (güncellendi: 00:17 22.06.2024)
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid forması giyen Arda Güler Arda Güler'le için dikkat çeken ifadeler kullandı. Terim "Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım!" dedi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

'Bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz'

Habertürk'ün aktardığına göre "Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek" diyen Terim, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouaméni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici. Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım!"
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinArda Güler - Vincenzo Montella
Arda Güler - Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
Arda Güler - Vincenzo Montella
© Sputnik / Alexey Filippov
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Multimedya arşivine gidin

'Cristiano tüm zamanların en iyi futbolcularından biri'

Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olduğunu söykeyen Terim, "Birçok kez rakip olduk ve açıkçası bizi cezalandırdığı maçlar oldu. 2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Unutmayın, futbol çok fazla fedakârlık gerektiren bir meslektir. Dünyadaki birçok meslekten farklı olarak geleceğinizi 10-12 yaşlarında inşa etmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda vazgeçeceğiniz en küçük şey tüm hayatınızı değiştirebilir. Bugün 39 yaşına basan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor" dedi ve şunları ekledi:

"Euro 2024 onun altıncı Avrupa Şampiyonası. Söylemesi çok kolay ama söylenmesi gerekiyor. 20 yıl boyunca, her zaman milli takıma seçilmek için yeterince hazır ve başarılı olmalısınız. Cristiano aynı zamanda birkaç nesli etkilemiş önemli bir ikon. 10 yaşındaki torunum Yaman ABD'de yaşıyor ve CR7'nin büyük bir hayranı. Tabii ki forma numarası da 7. Yaman'ın futbola başlama sebeplerinden biri, en büyük futbol kahramanı. Sanırım öyle, benden sonra! EURO 2024'te pek çok genç insandan bahsediyoruz ve sanırım bazıları Cristiano'nun ilk EURO'sunu oynadığı 2004 yılında dünyada bile değildi. Birçok oyuncunun 'Cristiano Ronaldo ile aynı tünelde olacağımızı düşünmek beni heyecanlandırıyor' dediğini de duydum. Size hayran olan, tüm gözlerin üzerinizde olduğu meslektaşlarınızla rekabet etmek, onlara aynı hırs ve motivasyonla karşılık vermek kolay değil. Cristiano'nun kariyerinin bu noktasında başardığı önemli şeylerden biri de bu."

41 yaşındaki Pepe'nin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Terim, şu yorumda bulundu:
"Cristiano en büyük yıldız. Ancak 41 yaşında olmasına rağmen hala pozisyonunun en iyi oyuncularından biri olan Pepe'yi de unutmamalıyız. 2002'de Marítimo'dayken onu Galatasaray'a transfer etmeye çalıştık. Antrenör ekibimden çok güvendiğim bir arkadaşım onu Portekiz'de oynarken izlemiş. Daha sonra Türkiye'de rakip olduk. O saygıyı hak ediyor. Bernardo Silva'nın hayranı olduğumu söyleyebilirim. Daha önce "100 milyon avroluk bir transfer hakkınız olsaydı hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz?" sorusuna Rafael Leao cevabını vermiştim. Ruben Dias, Bruno Fernandes... Bunları tek tek saymak gerektiğine inanmıyorum. İşimiz kolay değil ama Türkiye her zaman zorlukları sever."
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Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması
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