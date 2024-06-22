https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/hindistanda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-53e-yukseldi-1085115583.html
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T13:25+0300
2024-06-22T13:25+0300
2024-06-22T13:25+0300
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hindistan
sahte içki
alkol
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Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ermenistan-azerbaycanin-kelbecer-ilindeki-mevzilerine-ates-acti-1085112628.html
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hindistan, sahte içki, alkol
hindistan, sahte içki, alkol
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.
Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.
Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.
Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.