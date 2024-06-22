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Hapishanede nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a gardiyanlar 'bol su iç' önerisinde bulundu
Hapishanede nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a gardiyanlar 'bol su iç' önerisinde bulundu
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye iade süreci devam eden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher, cilt sorunu yaşayan müvekkiline, gardiyanların nemlendirici... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T11:40+0300
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher'ın müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sunduğu öğrenildi. Kelleher, o dilekçede Cihantimur'un görünüşünün endişe verici olduğunu dile getirerek, "Dudakları kanamış, yüzü yara bere içinde perişan bir haldeydi" dedi. Cezaevi şartlarından şikayet eden Cihantimur'un cilt sorunlarıyla ilgili ilaçlarını istediğinde kendisine bol su içmesinin tavsiye edildiğinin belirtildiği öğrenildi. Öte yandan Cihantimur’un avukatlarının müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat olarak göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.'Tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini anlattı'Avukat Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:
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Hapishanede nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a gardiyanlar 'bol su iç' önerisinde bulundu

11:40 22.06.2024 (güncellendi: 11:55 22.06.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Türkiye'ye iade süreci devam eden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher, cilt sorunu yaşayan müvekkiline, gardiyanların nemlendirici vermek yerine 'su iç' tavsiyesi verdiğini açıklayarak tahliye istedi.
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher'ın müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sunduğu öğrenildi.
Kelleher, o dilekçede Cihantimur'un görünüşünün endişe verici olduğunu dile getirerek, "Dudakları kanamış, yüzü yara bere içinde perişan bir haldeydi" dedi. Cezaevi şartlarından şikayet eden Cihantimur'un cilt sorunlarıyla ilgili ilaçlarını istediğinde kendisine bol su içmesinin tavsiye edildiğinin belirtildiği öğrenildi.
Öte yandan Cihantimur’un avukatlarının müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat olarak göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

'Tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini anlattı'

Avukat Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:
"Ziyaretçi bölümündeki küçük bir odada görüştük. Cihantimur, gardiyan tarafından avukat odasına getirildi. Görünüşü endişe vericiydi. Yüzünün büyük bir kısmı kırmızıydı. Dudakları kanamış, yüzü yara bere içindeydi. Cihantimur'un bir cilt hastalığı olduğunu, normalde tedavisinin nemlendirici kremler ve reçeteli ilaçlarla yapıldığını ancak sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yardım istemesine rağmen kendisine herhangi bir tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini ifade etti. Bana yaşadığı gözaltı koşullarını anlattı. İlk girdiğinde tıbbi bölümde tamamen tecrit altına alındığını, yastıksız bir yatakta yattığını, oda ışığının 24 saat açık kaldığını, odada çıplak tutulduğunu, okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini söyledi. Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm"
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
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