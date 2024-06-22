https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/hapishanede-nemlendirici-isteyen-timur-cihantimura-gardiyanlar-bol-su-ic-onerisindebulundu-1085112419.html

Hapishanede nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a gardiyanlar 'bol su iç' önerisinde bulundu

Hapishanede nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a gardiyanlar 'bol su iç' önerisinde bulundu

Sputnik Türkiye

Türkiye'ye iade süreci devam eden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher, cilt sorunu yaşayan müvekkiline, gardiyanların nemlendirici... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T11:40+0300

2024-06-22T11:40+0300

2024-06-22T11:55+0300

hapishane

timur cihantimur

bülent cihantimur

eylem tok

yaşam

cilt

cilt bakımı

hassas cilt

hapis

abd

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher'ın müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sunduğu öğrenildi. Kelleher, o dilekçede Cihantimur'un görünüşünün endişe verici olduğunu dile getirerek, "Dudakları kanamış, yüzü yara bere içinde perişan bir haldeydi" dedi. Cezaevi şartlarından şikayet eden Cihantimur'un cilt sorunlarıyla ilgili ilaçlarını istediğinde kendisine bol su içmesinin tavsiye edildiğinin belirtildiği öğrenildi. Öte yandan Cihantimur’un avukatlarının müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat olarak göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.'Tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini anlattı'Avukat Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ablasi-tahliye-edilmisti-bahar-candanin-da-cezaevinde-olmadigi-ortaya-cikti-1085108475.html

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