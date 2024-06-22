https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ablasi-tahliye-edilmisti-bahar-candanin-da-cezaevinde-olmadigi-ortaya-cikti-1085108475.html

Ablası tahliye edilmişti: Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Ablası tahliye edilmişti: Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kasım 2023'te dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Bahar Candan'ın... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T09:17+0300

2024-06-22T09:17+0300

2024-06-22T09:17+0300

nihal candan

türkiye

bahar candan

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bakırköy sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi

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Lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınan Nihal ve Bahar Candan, geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı ve 16 Kasım'da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu.Nihal Candan tahliye edilmiştiCezaevinde yemek yememeye başlayan Nihal Candan, anoreksiya nevroza hastalığına yakalandı. Kilosu 37'ye düşen Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.Bahar Candan hastanedeGündemden düşmeyen Bahar Candan’ın ise cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ablası Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.Nihal Candan'dan mesajı: Nihal Candan, sosyal medya paylaşımında, "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/emlak-piyasasinda-yeni-donem-ilanlar-artik-e-devlet-uzerinden-yetkilendirilecek-1085074475.html

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Sputnik Türkiye

nihal candan, bahar candan, tahliye, şartlı tahliye, erken tahliye, destek, yardım, bakırköy sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi