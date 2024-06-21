Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Deprem bölgeinde buruk bayram.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
15:09
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
15:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
18:14
3 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
18:24
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:48
4 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
20:16
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
22:34
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
22:55
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
23:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
23:49
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
08:32
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
09:04
3 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
09:17
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
09:30
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
11:10
4 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
11:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
12:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
15:10
2 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
15:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
16:08
4 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
16:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
17:09
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
17:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
18:20
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
18:49
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
20:03
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
20:21
4 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
21:29
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
21:50
5 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
22:17
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/portekiz-maci-oncesi-arda-guler-belirsizligi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085104677.html
Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması
Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi açıklamalar yaptı. Portekiz'in mükemmel bir takım olmadığını söyleyen... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:32+0300
2024-06-21T22:32+0300
spor
vincenzo montella
arda güler
portekiz milli futbol takımı
portekiz
portekizli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/13/1072620940_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4441365d8d1e3e9fe2bd34c024d82bec.jpg
Teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile yapacağı maç öncesi konuştu. İsmail Yüksek'in durumunun iyi olduğunu belirten Montella, Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu ve oyuncuyla ilgili kararı yarın vereceklerini aktardı.TRT Spor'un aktardığına göre Montella'nın açıklamaları şöyle:'İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi''Arda Güler'de yorgunluk belirtisi var'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/portekiz-milli-takimi-teknik-direktoru-roberto-martinez-turkiye-ne-kadar-guclu-oldugunu-gosterdi-1085099549.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/13/1072620940_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_d1ae3bc47a66dc56c07d1055c27a8ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vincenzo montella, arda güler, portekiz milli futbol takımı, portekiz, portekizli
vincenzo montella, arda güler, portekiz milli futbol takımı, portekiz, portekizli

Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması

22:32 21.06.2024
© İHAVincenzo Montella
Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi açıklamalar yaptı. Portekiz'in mükemmel bir takım olmadığını söyleyen Montella, Arda Güler'le ilgili kararı yarın vereceklerini belirtti.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile yapacağı maç öncesi konuştu.
İsmail Yüksek'in durumunun iyi olduğunu belirten Montella, Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu ve oyuncuyla ilgili kararı yarın vereceklerini aktardı.
TRT Spor'un aktardığına göre Montella'nın açıklamaları şöyle:
Şöyle söylemek lazım; dört günde bir oynadığınızda zihinsel enerjinizi toparlamanız gerekiyor. Sonrasında fiziksel enerjinizi toparlamanız gerekiyor ama baktığınızda hiçbir takım mükemmel değildir. Biz kendi artılarımızı ve eksilerimizi biliyoruz. Daha çok artılarımızı çoğaltarak ilerlemeye çalışıyoruz.
Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz.

'İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi'

Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.

'Arda Güler'de yorgunluk belirtisi var'

Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz.
Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.
Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.
Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12."
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan milli futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
SPOR
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi
20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала