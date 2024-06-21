Portekiz maçı öncesi Arda Güler belirsizliği: Montella'dan Arda Güler açıklaması

Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz. Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz.

Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.

Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor. Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.