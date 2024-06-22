https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/erzurumda-kaya-uzerindeki-siluet-ataturke-benzetildi-1950lerden-beri-var-1085113816.html

Erzurum'da kaya üzerindeki silüet Atatürk'e benzetildi: '1950'lerden beri var'

Erzurum'da kaya üzerindeki silüet Atatürk'e benzetildi: '1950'lerden beri var'

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde kaya yüzeyindeki silüetin Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği belirtiliyor. Bölge sakinleri silüetin çok eski olduğunu... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T12:54+0300

2024-06-22T12:54+0300

2024-06-22T12:54+0300

atatürk

mustafa kemal atatürk

erzurum

türkiye

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Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde üzerinde Atatürk silüetinin bulunduğu kaya bölge sakinlerinin buluşma noktası olarak biliniyor. Köylüler, siluetin çok eski olduğunu, 1950'lerden beri var olduğunu dile getirdiler. Bölge sakinleri kayanın bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu da ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise silüetin gerçekten Atatürk'e benzediğinden emin olup olmadıklarını söylediler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html

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