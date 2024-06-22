https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/erzurumda-kaya-uzerindeki-siluet-ataturke-benzetildi-1950lerden-beri-var-1085113816.html
Erzurum'da kaya üzerindeki silüet Atatürk'e benzetildi: '1950'lerden beri var'
Erzurum'da kaya üzerindeki silüet Atatürk'e benzetildi: '1950'lerden beri var'
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde kaya yüzeyindeki silüetin Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği belirtiliyor. Bölge sakinleri silüetin çok eski olduğunu... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T12:54+0300
2024-06-22T12:54+0300
2024-06-22T12:54+0300
atatürk
mustafa kemal atatürk
erzurum
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Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde üzerinde Atatürk silüetinin bulunduğu kaya bölge sakinlerinin buluşma noktası olarak biliniyor. Köylüler, siluetin çok eski olduğunu, 1950'lerden beri var olduğunu dile getirdiler. Bölge sakinleri kayanın bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu da ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise silüetin gerçekten Atatürk'e benzediğinden emin olup olmadıklarını söylediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html
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atatürk silüeti, atatürk silüeti erzurum, kayada atatürk silüeti nerede
Erzurum'da kaya üzerindeki silüet Atatürk'e benzetildi: '1950'lerden beri var'
Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde kaya yüzeyindeki silüetin Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği belirtiliyor. Bölge sakinleri silüetin çok eski olduğunu, 1950'lerden beri var olduğunu söylüyor.
Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde üzerinde Atatürk silüetinin bulunduğu kaya bölge sakinlerinin buluşma noktası olarak biliniyor.
Köylüler, siluetin çok eski olduğunu, 1950'lerden beri var olduğunu dile getirdiler. Bölge sakinleri kayanın bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu da ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise silüetin gerçekten Atatürk'e benzediğinden emin olup olmadıklarını söylediler.