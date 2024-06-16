https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri anıttaki darbe izlerini sildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T16:26+0300
2024-06-16T16:26+0300
2024-06-16T16:26+0300
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atatürk büstü
balta
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Kayseri'de öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldıran 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kirikkaleden-gecen-arac-sayisi-12-binden-80-bine-cikti-1084904614.html
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kayseri, atatürk, atatürk büstü, balta
kayseri, atatürk, atatürk büstü, balta
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri anıttaki darbe izlerini sildi.
Kayseri'de öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldıran 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.