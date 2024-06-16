https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-saldiran-2-kisi-gozaltina-alindi-1084906197.html

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri anıttaki darbe izlerini sildi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:26+0300

2024-06-16T16:26+0300

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türkiye

kayseri

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atatürk büstü

balta

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Kayseri'de öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldıran 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kirikkaleden-gecen-arac-sayisi-12-binden-80-bine-cikti-1084904614.html

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kayseri, atatürk, atatürk büstü, balta