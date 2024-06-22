https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/efsanevi-sarkici-humeyradan-avrupa-yakasindaki-iffet-sutcuogluna-fatma-humeyraakbaykimdir-1085113680.html

Efsanevi şarkıcı Hümeyra'dan Avrupa Yakası'ndaki İffet Sütçüoğlu'na: Fatma Hümeyra Akbay kimdir?

Efsanevi şarkıcı Hümeyra'dan Avrupa Yakası'ndaki İffet Sütçüoğlu'na: Fatma Hümeyra Akbay kimdir?

Sputnik Türkiye

1970'lerde müzik kariyerine başlayan Hümeyra bazı kuşaklar arasında, 'Kördüğüm', 'Sessiz Gemi' ve 'Otuz beş Yaş' gibi şarkılarıyla büyük ilgi görmesi ile... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T14:01+0300

2024-06-22T14:01+0300

2024-06-22T14:01+0300

hümeyra

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şarkıcı

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dizi

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Türk müziğinin ve sinemasının efsanevi isimlerinden Hümeyra, 15 Ekim 1947'de Ankara'da doğdu. Babası Profesör Muvaffak Akbay ve annesi Malike Hanım'ın tek çocuğu olan Hümeyra, babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Daha sonra Londra'da yaşayan dayısının yanına giderek grafik tasarım dersleri aldı ve müzikle ilgilenmeye başladı.1970'lerde müzik kariyerine başlayan Hümeyra, "Kördüğüm", "Sessiz Gemi" ve "Otuz beş Yaş" gibi şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle başladığı oyunculuk kariyerinde birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2000'li yıllarda "Avrupa Yakası" ve "Babam ve Oğlum" gibi projelerle yeniden gündeme gelen Hümeyra, genç kuşaklarla tanıştı. 2007 yılında TÜRSAK Vakfı tarafından "Işık Saçan Apollon Heykelciği" ödülüne layık görüldü. Ayrıca "Unutursam Fısılda" filmindeki performansıyla da önemli bir başarı elde etti.Kazandığı ödüller ve başarılarÖzel hayatı: Fikret Hakan tarafından öldüresiye dövüldüHümeyra, ilk evliliğini 1967'de Haluk Aşkın ile yaptı, ardından Fikret Hakan, Mithat Bigat, Ömer Kavur ve Jimmy Cicero ile evlendi. Bu evliliklerden hiçbiri uzun ömürlü olmadı. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hümeyra, 1971'de evlenip 1 ay sonra boşandığı Fikret Hakan nedeni ile kötü günler yaşadı. Evliliğin üzerinden tam bir ay geçmişti ki evde verilen partide alkol sınırını aşan Hakan, misafirler gittikten sonra Hümeyra’yı dövmeye başladı. Genç kadının ağzından oluk gibi kan geliyordu. Hümeyra’yı kaçarken merdivenlerde de kovalayan Hakan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi hizmetçinin yaptığı kahveyi içmişti. Soluğu hastanede alan Hümeyra ise iyileşir iyileşmez boşanmak üzere mahkemenin yolunu tutmuştu.Hümeyra, o günü şöyle anlatıyordu: Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşmıştıHümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki gündür oğlundan haber alamayan Hümeyra, evine gittiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.Hümeyra hangi̇ fi̇lmlerde oynadi?Hümeyra hangi̇ di̇zi̇lerde oynadi?Hümeyra şarkilari ve albümleri̇45'liklerAlbümler

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