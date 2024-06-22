Efsanevi şarkıcı Hümeyra'dan Avrupa Yakası'ndaki İffet Sütçüoğlu'na: Fatma Hümeyra Akbay kimdir?
© İHAFatma Hümeyra Akbay
© İHA
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1970'lerde müzik kariyerine başlayan Hümeyra bazı kuşaklar arasında, 'Kördüğüm', 'Sessiz Gemi' ve 'Otuz beş Yaş' gibi şarkılarıyla büyük ilgi görmesi ile tanınırken, gençler arasında ise Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi dizilerden onu tanıyor. Peki, hayatında pek çok zorluk ve acı ile savaşan efsanevi sanatçı Fatma Hümeyra Akbay kimdir?
Türk müziğinin ve sinemasının efsanevi isimlerinden Hümeyra, 15 Ekim 1947'de Ankara'da doğdu. Babası Profesör Muvaffak Akbay ve annesi Malike Hanım'ın tek çocuğu olan Hümeyra, babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Daha sonra Londra'da yaşayan dayısının yanına giderek grafik tasarım dersleri aldı ve müzikle ilgilenmeye başladı.
1970'lerde müzik kariyerine başlayan Hümeyra, "Kördüğüm", "Sessiz Gemi" ve "Otuz beş Yaş" gibi şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle başladığı oyunculuk kariyerinde birçok tiyatro oyununda rol aldı.
2000'li yıllarda "Avrupa Yakası" ve "Babam ve Oğlum" gibi projelerle yeniden gündeme gelen Hümeyra, genç kuşaklarla tanıştı. 2007 yılında TÜRSAK Vakfı tarafından "Işık Saçan Apollon Heykelciği" ödülüne layık görüldü. Ayrıca "Unutursam Fısılda" filmindeki performansıyla da önemli bir başarı elde etti.
Kazandığı ödüller ve başarılar
1986 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
1991 - Ankara Sanat Kurumu - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
1996 - Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2005 - Beyaz İnci Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2006 - Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu
2007 - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - Işık Saçan Apollon
2007 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi - İsmail Dümbüllü Ödülü
2010 - Antalya Televizyon Ödülleri - En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu
2015 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Onur Ödülü
2015 - Roma Türk Film Festivali - Onur Ödülü
2017 - Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2020 - Uluslararası İstanbul Film Festivali - Onur Ödülü
Özel hayatı: Fikret Hakan tarafından öldüresiye dövüldü
Hümeyra, ilk evliliğini 1967'de Haluk Aşkın ile yaptı, ardından Fikret Hakan, Mithat Bigat, Ömer Kavur ve Jimmy Cicero ile evlendi. Bu evliliklerden hiçbiri uzun ömürlü olmadı. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hümeyra, 1971'de evlenip 1 ay sonra boşandığı Fikret Hakan nedeni ile kötü günler yaşadı.
Evliliğin üzerinden tam bir ay geçmişti ki evde verilen partide alkol sınırını aşan Hakan, misafirler gittikten sonra Hümeyra’yı dövmeye başladı. Genç kadının ağzından oluk gibi kan geliyordu. Hümeyra’yı kaçarken merdivenlerde de kovalayan Hakan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi hizmetçinin yaptığı kahveyi içmişti. Soluğu hastanede alan Hümeyra ise iyileşir iyileşmez boşanmak üzere mahkemenin yolunu tutmuştu.
Hümeyra, o günü şöyle anlatıyordu:
"Burnum üç yerinden kırıktı. Böbreklerim fena halde ağrıyor, sağ kulağım duymuyordu. Fikret’i hiç affetmedim. Hiç hakkı yoktu böyle bir şey yapmaya. Sırf kendine reklám olsun diye böyle bir şey düşündü..."
Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşmıştı
Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki gündür oğlundan haber alamayan Hümeyra, evine gittiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Hümeyra hangi̇ fi̇lmlerde oynadi?
1980: Talihli Amele
1981: Kırık Bir Aşk Hikayesi
1982: Mine
1984: Köşe Dönücü
1986: Asiye Nasıl Kurtulur?
1990: Devlerin Ölümü
1991: Kurt Kanunu
1993: Yaz Yağmuru
1995: Bir Kadının Anatomisi
1996: 80. Adım
2005: Babam ve Oğlum
2006: Sınav
2006: Kabuslar Evi: Son Dans
2008: Ulak
2008: Güneşin Oğlu
2010: Unutma Beni İstanbul
2011: Dedemin İnsanları
2014: Unutursam Fısılda
2016: Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2020: Biz Böyleyiz
Hümeyra hangi̇ di̇zi̇lerde oynadi?
1997: Yerim Seni
2002: Üzgünüm Leyla
2003: Estağfurullah Yokuşu
2004: Avrupa Yakası
2007: Kelebek Çıkmazı
2007: Sıla
2008: Melekler Korusun
2012: Muhteşem Yüzyıl
2012: Annem Uyurken
2013: Yalan Dünya
2016: Paramparça
2018: Şahsiyet
2019: Kadın
2023: Yüz Yıllık Mucize
Hümeyra şarkilari ve albümleri̇
45'likler
1969: Ölüm
1969: Kördüğüm
1970: Güzel Ne Güzel Olmuşsun
1970: Dilber
1971: Je Sais Que Tu Sais
1971: Ceylan
1972: Adım Kadın
1974: Yiğit
1974: Yardan Haber Yok
1975: Otuz Beş Yaş
1975: Sessiz Gemi
1976: Onu Bana Sakla
1977: Benim Derdim Seninle
1977: Dönülmez Bir Yoldayım
1978: Seni Bırakamam
1980: Do Do Do Do Si Re Re
1981: Aşk Kapıyı Çalınca
Albümler
1977: Anlatamıyorum
1984: Benim Şarkılarım
1987: Yıllar Sonra
1990: Tutkulardan İntihar
1994: Sessiz Gemi
1997: Beyhude
2000: Eski 45'likler