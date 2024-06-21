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Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı: 'Çok üzgünüm'
Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı: 'Çok üzgünüm'
Sputnik Türkiye
Ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlanarak sahneyi zor tamamladı. Hastaneye kaldırılan Uluğ'a Domuz Gribi teşhisi kondu ve... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T07:42+0300
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yaşam
derya uluğ
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Son dönemlerin popüler ismi Derya Uluğ, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında ani bir rahatsızlık geçirdi. Sahnedeki performansını güçlükle tamamlayan Uluğ, hemen hastaneye götürüldü. Doktorlar, Uluğ’un domuz gribi olduğunu belirledi ve gerekli tedaviye başlandı.Konserlerini i̇ptal ettiSağlık durumu nedeniyle önümüzdeki konserlerini iptal etmek zorunda kalan Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uluğ, "Son konserim sonrası sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hayranları üzgünDerya Uluğ’un sağlık durumu ve iptal edilen konserleri hayranlarını üzdü. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dilekleri yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-kanlar-icinde-video-paylasti-olduresiye-dovuldum-1084983760.html
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derya uluğ hasta mı, derya uluğ hasta, deya uluğ neden bayıldı, derya uluğ hastalığı
derya uluğ hasta mı, derya uluğ hasta, deya uluğ neden bayıldı, derya uluğ hastalığı

Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı: 'Çok üzgünüm'

07:42 21.06.2024
© FotoğrafDerya Uluğ
Derya Uluğ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Fotoğraf
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Ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlanarak sahneyi zor tamamladı. Hastaneye kaldırılan Uluğ'a Domuz Gribi teşhisi kondu ve tedavi altına alındı. Bu gelişme, hayranları arasında endişeye neden oldu.
Son dönemlerin popüler ismi Derya Uluğ, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında ani bir rahatsızlık geçirdi. Sahnedeki performansını güçlükle tamamlayan Uluğ, hemen hastaneye götürüldü. Doktorlar, Uluğ’un domuz gribi olduğunu belirledi ve gerekli tedaviye başlandı.

Konserlerini i̇ptal etti

Sağlık durumu nedeniyle önümüzdeki konserlerini iptal etmek zorunda kalan Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uluğ, "Son konserim sonrası sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayranları üzgün

Derya Uluğ’un sağlık durumu ve iptal edilen konserleri hayranlarını üzdü. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dilekleri yağdı.
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