https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-koca-acikladi-diyarbakir-ve-mardinde-cikan-yanginda-can-kaybi-12ye-yukseldi-1085105813.html
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T23:27+0300
2024-06-21T23:27+0300
2024-06-21T23:30+0300
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 'Olaydan 78 kişi etkilendi'Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, mardin, diyarbakır, yangın, yangın söndürme
fahrettin koca, mardin, diyarbakır, yangın, yangın söndürme
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
23:27 21.06.2024 (güncellendi: 23:30 21.06.2024)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
'Olaydan 78 kişi etkilendi'
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. ifadelerini kullandı.