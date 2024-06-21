https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-koca-acikladi-diyarbakir-ve-mardinde-cikan-yanginda-can-kaybi-12ye-yukseldi-1085105813.html

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T23:27+0300

2024-06-21T23:27+0300

2024-06-21T23:30+0300

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 'Olaydan 78 kişi etkilendi'Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. ifadelerini kullandı.

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