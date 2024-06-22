https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ciftciler-satamadiklari-maydanozu-koyunlara-yedirdi-tatilin-uzun-olmasi-nedeniyle-elde-kaldi-1085118673.html
Çiftçiler satamadıkları maydanozu koyunlara yedirdi: 'Tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı'
Çiftçiler satamadıkları maydanozu koyunlara yedirdi: 'Tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı'
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de çiftçiler, yetiştirip satamadıkları maydanozu koyunlara yedirerek yeni ütün yetiştirmek üzere tarım arazisini temizledi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T15:08+0300
2024-06-22T15:08+0300
2024-06-22T15:11+0300
türkiye
çiftçi
koyun
tarla
eskişehir
maydanoz
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Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarları kurulmadı. Sebze üreticisinin ise ürünleri elinde kaldı. Çiftçiler ürünlerini satamadığı için tarlalarını temizleyip taze sebzeler yetiştirmek için küçükbaş hayvanları tarım arazilerine saldı. 'Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor'Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, “Geçtiğimiz yıl maydanoz ekiminin yetersiz olması ve iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde ürünün yanması yüksek fiyatlara sebep oldu. Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bunu soğan ve patateste de çok yaşıyoruz. Ülkenin tüketimine göre üretim yapılmalı. Düşünülen havza sistemi iklime göre il, ilçelerde uygulanmalı ki arz, talep karşılansın. Sakintepe Mahallemizde yaprağı yenen ürünlerde maydanozda kaliteli üretim yapılmakta. Sıcak giden havaların birden soğuması birinci mahsullerde hastalık yaptı. Ardından tekrar aşırı sıcaklardan ürünler etkilendi. Her gün Eskişehir semt pazarlarına, İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illere giden sebze tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı. Günlük sevk edilen tonlarca ürün tarlada bekledi. Talep olmayınca satılmayan maydanoz tarlarını yeniden tazesinin yetişmesi için hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/bakan-simsekten-bahsis-ve-motokurye-gelirleriyle-ilgili-aciklama-1085114903.html
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çiftçi, koyun, tarla, eskişehir, maydanoz
çiftçi, koyun, tarla, eskişehir, maydanoz
Çiftçiler satamadıkları maydanozu koyunlara yedirdi: 'Tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı'
15:08 22.06.2024 (güncellendi: 15:11 22.06.2024)
Eskişehir’de çiftçiler, yetiştirip satamadıkları maydanozu koyunlara yedirerek yeni ütün yetiştirmek üzere tarım arazisini temizledi.
Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarları kurulmadı. Sebze üreticisinin ise ürünleri elinde kaldı.
Çiftçiler ürünlerini satamadığı için tarlalarını temizleyip taze sebzeler yetiştirmek için küçükbaş hayvanları tarım arazilerine saldı.
'Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor'
Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, “Geçtiğimiz yıl maydanoz ekiminin yetersiz olması ve iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde ürünün yanması yüksek fiyatlara sebep oldu. Plansız üretim hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bunu soğan ve patateste de çok yaşıyoruz. Ülkenin tüketimine göre üretim yapılmalı. Düşünülen havza sistemi iklime göre il, ilçelerde uygulanmalı ki arz, talep karşılansın. Sakintepe Mahallemizde yaprağı yenen ürünlerde maydanozda kaliteli üretim yapılmakta. Sıcak giden havaların birden soğuması birinci mahsullerde hastalık yaptı. Ardından tekrar aşırı sıcaklardan ürünler etkilendi. Her gün Eskişehir semt pazarlarına, İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illere giden sebze tatilin uzun olması nedeniyle elde kaldı. Günlük sevk edilen tonlarca ürün tarlada bekledi. Talep olmayınca satılmayan maydanoz tarlarını yeniden tazesinin yetişmesi için hayvanlara yedirerek üretici tarlalarını temizliyor” dedi.