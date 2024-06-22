https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/bakan-simsekten-bahsis-ve-motokurye-gelirleriyle-ilgili-aciklama-1085114903.html
Bakan Şimşek açıkladı: 'Yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz'
Bakan Şimşek açıkladı: 'Yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek gündemde yer alan 'bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?' sorusuna yanıt veren bir açıklamada bulundu. Bakan... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T13:15+0300
2024-06-22T13:15+0300
2024-06-22T13:24+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
motokurye
bahşiş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi konusuna açıklık getirdi.Yeni vergi olmadığını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kdv-muafiyeti-geliyor-bahsis-ve-motokurye-gelirlerine-yeni-vergi-gelecek-mi-1085111390.html
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bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi, motokurye vergi, mehmeh şimşek son dakika, bahşişe vergi,
bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi, motokurye vergi, mehmeh şimşek son dakika, bahşişe vergi,
Bakan Şimşek açıkladı: 'Yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz'
13:15 22.06.2024 (güncellendi: 13:24 22.06.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek gündemde yer alan 'bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?' sorusuna yanıt veren bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi konusuna açıklık getirdi.
Yeni vergi olmadığını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak."