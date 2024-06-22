https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/bakan-simsekten-bahsis-ve-motokurye-gelirleriyle-ilgili-aciklama-1085114903.html

Bakan Şimşek açıkladı: 'Yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz'

Bakan Şimşek açıkladı: 'Yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek gündemde yer alan 'bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?' sorusuna yanıt veren bir açıklamada bulundu. Bakan... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T13:15+0300

2024-06-22T13:15+0300

2024-06-22T13:24+0300

ekonomi

mehmet şimşek

son dakika

motokurye

bahşiş

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi konusuna açıklık getirdi.Yeni vergi olmadığını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kdv-muafiyeti-geliyor-bahsis-ve-motokurye-gelirlerine-yeni-vergi-gelecek-mi-1085111390.html

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Sputnik Türkiye

bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi, motokurye vergi, mehmeh şimşek son dakika, bahşişe vergi,